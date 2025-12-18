「全部この仕様にしてほしい！」「外した後かさばって邪魔だった」100均グッズ
商品情報
商品名：イヤーウォーマー（折りたたみ、エコファー）
価格：￥550（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480869018
ふわふわのファーがかわいい♡ダイソーの『イヤーウォーマー（折りたたみ、エコファー）』
今回ご紹介するのは、ダイソーの季節小物売り場で見つけた、『イヤーウォーマー（折りたたみ、エコファー）』。
ポリエステル素材でできたエコファー仕様で、ふわふわとしてずっと触っていたくなる心地よさ♡フィット感も良く、しっかり耳をガードできます。
寒い季節の外出時は手先や首元だけでなく、耳元まで温めたい…そんな寒がりさんにもおすすめのアイテムです。
折りたたみ式でコンパクトに持ち歩けるのが嬉しい！
耳あての部分を内側にくるっと折りたためるようになっていて、コンパクトに持ち歩けます。
イヤーウォーマーは折りたためないタイプも多いので、この仕様は嬉しいポイントです。
折りたたんだ状態であれば、バッグに入れてもかさばりにくく、荷物の邪魔になりません。
芯は柔らかく、簡単にぱたんと折りたたむことができ、展開するときも軽い力で広げられます。
耳あての外側には動物の足跡マークのワンポイントつき。この辺りは好みが分かれるところだと思います。
筆者はお店で見た時は気が付かず、パッケージに柄や刺繍あり等の記載もなかったので、シンプルなデザインだとばかり思っていました…。
家に帰ってからマークがあることに気付き、少々驚きましたが、本体と同じグレー系の刺繍だったのが、まだ幸い。
遠目からだとそこまで目立たないので、カジュアルになりすぎずに使えそうです。
今回はダイソーの『イヤーウォーマー（折りたたみ、エコファー）』をご紹介しました。
コンパクトになるのが何より魅力で、質感やフィット感も申し分ないです。今年の冬は大活躍してくれそう！
きれいめコーデにも取り入れやすいデザインなので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。