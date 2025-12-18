「全部この仕様にしてほしい！」「外した後かさばって邪魔だった」100均グッズ

ダイソーの季節もの売り場で、ふわふわのエコファー仕様のイヤーウォーマーをゲットしました！肌触りがよく、耳元をすっぽりと覆って温めてくれます。さらに、折りたたみ式でコンパクトに持ち歩けるのが嬉しいポイント！「身軽にお出かけしたい」「外したときに邪魔になるのが嫌…」という方にもおすすめです♪

商品情報

商品名：イヤーウォーマー（折りたたみ、エコファー）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480869018

ふわふわのファーがかわいい♡ダイソーの『イヤーウォーマー（折りたたみ、エコファー）』

今回ご紹介するのは、ダイソーの季節小物売り場で見つけた、『イヤーウォーマー（折りたたみ、エコファー）』。

ポリエステル素材でできたエコファー仕様で、ふわふわとしてずっと触っていたくなる心地よさ♡フィット感も良く、しっかり耳をガードできます。

寒い季節の外出時は手先や首元だけでなく、耳元まで温めたい…そんな寒がりさんにもおすすめのアイテムです。

折りたたみ式でコンパクトに持ち歩けるのが嬉しい！

耳あての部分を内側にくるっと折りたためるようになっていて、コンパクトに持ち歩けます。

イヤーウォーマーは折りたためないタイプも多いので、この仕様は嬉しいポイントです。

折りたたんだ状態であれば、バッグに入れてもかさばりにくく、荷物の邪魔になりません。

芯は柔らかく、簡単にぱたんと折りたたむことができ、展開するときも軽い力で広げられます。

耳あての外側には動物の足跡マークのワンポイントつき。この辺りは好みが分かれるところだと思います。

筆者はお店で見た時は気が付かず、パッケージに柄や刺繍あり等の記載もなかったので、シンプルなデザインだとばかり思っていました…。

家に帰ってからマークがあることに気付き、少々驚きましたが、本体と同じグレー系の刺繍だったのが、まだ幸い。

遠目からだとそこまで目立たないので、カジュアルになりすぎずに使えそうです。

今回はダイソーの『イヤーウォーマー（折りたたみ、エコファー）』をご紹介しました。

コンパクトになるのが何より魅力で、質感やフィット感も申し分ないです。今年の冬は大活躍してくれそう！

きれいめコーデにも取り入れやすいデザインなので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。