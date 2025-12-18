3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！ 言葉のひらめきがカギを握る脳トレに挑戦！あなたは何秒で突破できる？

3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！

言葉のセンスが試される問題に挑戦してみましょう。

問題：□□□ごく／かん□□□／□□□し

□に入るひらがな3文字は何でしょう？

□□□ごく
かん□□□
□□□し

正解：りょう

正解は「りょう」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「りょう」を入れると、次のようになります。

りょうごく（両国）
かんりょう（官僚）
りょうし（漁師）

すべて正しい言葉になります。共通するひらがなを見つけることで、語彙力や発想力を鍛えることができますよ。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)