【ひらがなクイズ】空欄に共通する3文字とは？あなたは何秒で突破できる？
3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！
言葉のセンスが試される問題に挑戦してみましょう。
□□□ごく
かん□□□
□□□し
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「りょう」を入れると、次のようになります。
りょうごく（両国）
かんりょう（官僚）
りょうし（漁師）
すべて正しい言葉になります。共通するひらがなを見つけることで、語彙力や発想力を鍛えることができますよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
