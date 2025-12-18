映画監督のロブ・ライナー氏と妻のミシェル氏の死因を検視当局が特定した/NDZ/Star Max/IPx/AP

ロサンゼルス（CNN）米映画監督のロブ・ライナー氏と妻のミシェル氏が殺害された事件で、ロサンゼルス郡の検視当局は、新たな記録から両氏が「多数の鋭器損傷」で死亡したことを明らかにした。

夫妻の息子、ニック・ライナー容疑者は、両親を刺殺した罪で訴追されている。

17日に公開された記録によると、検視官は死因を「殺人」と断定し、両親の死因が他殺によるものであることを示唆している。

鋭器損傷とは、鋭利な物体や尖った物体によって引き起こされる損傷を指す。ロサンゼルス郡地方検察は16日の記者会見で、ニック容疑者が両親を殺害するためにナイフを使用したと主張した。

新たに公開された検視官の記録によると、夫妻は14日に死亡した。この日、遺体が発見され、当局はウェストロサンゼルスにある夫妻の自宅に駆けつけた。

情報筋によると、ライナー夫妻の娘ロミーさんは、現地時間午後3時前後、両親の様子を見に行き、遺体を発見した。その後、ロミーさんは通りを渡って自宅に行き、一緒に滞在していた友人に911番へ通報するよう伝えたという。

警察によると、遺体は自宅の主寝室で発見された。

検視官の記録によると、ライナー夫妻の遺体は近親者に引き渡される準備が整っている。

ニック容疑者は両親殺害の罪で訴追されているが、犯行に至った経緯についてはほとんど分かっていない。

事件に詳しい情報筋によると、ニック容疑者は13日の夜、テレビ司会者コナン・オブライエン氏のロサンゼルスの自宅で開かれたホリデーパーティーで、父親と口論しているところを目撃された。

情報筋によれば、母親のミシェル氏もパーティーに出席していたという。

17日、ニック容疑者は短時間出廷。そこで本人の罪状認否の日付が1月7日に設定された。