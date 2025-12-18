◇バレーボール 世界クラブ選手権（１７日、ブラジル・ギリェルメパラエンセアリーナ）

クラブ世界一を決める大会で予選ラウンドが行われ、アジア２位で日本の大同生命ＳＶリーグの大阪Ｂが、欧州ＣＬ王者でイタリア１部セリエＡのペルージャに挑み、２―３のフルセットの末に競り負けた。２―２の最終第５セットは、２１―２３までもつれた大激戦となった。

日本代表でチームの主将、オポジット（ＯＰ）の西田有志は「非常にタフな試合となりましたけど、その中で自分たちのバレーがやれた部分に関しては、しっかり対応できていたと感じています。相手のブロックが上手だったわけではありますけど、あと少しのレベルの差だったと思います」とチームを通じてコメントした。

大阪Ｂはキューバ出身のアウトサイドヒッター（ＯＨ）のＭ・ロペスが両チーム最多２９得点でけん引し、西田が１４得点、ＯＨの富田将馬が１３得点で続いた。

一方の世界クラブ選手権で２２年、２３年に２度の優勝を誇るペルージャは、イタリア代表でチームの主将のセッター、Ｓ・ジャンネリが攻撃をけん引し、ＯＰのベンタラがチーム最多２０得点をマーク。ＯＨセメニウクが１７得点、２０２センチのＯＨシャボロノクが１０得点。ミドルブロッカーのロセルが１３得点、ソレが７得点と隙のない攻撃を示した。ＯＨの石川祐希の出番はなく、西田らとの日本代表対決はかなわなかった。

１勝１敗とした大阪Ｂは、１８日（日本時間１９日未明）にアフリカ王者でリビアのスウェリーと対戦する。西田主将は「現状をしっかり整理して次の試合でチームとしてより良い結果を出せるように準備していきたいと思います」と腕をまくった。