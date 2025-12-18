お酢を毎日摂ると体に起こる「驚きの変化」。体重と体脂肪を減らす、だけじゃない！／腸活人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「腸活」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年12月1日 記事は取材時の状況）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
お酢といえば、調味料の定番ですよね。「酢酸」など、健康＆ダイエット効果のある成分が豊富なので、積極的に使いたい調味料の1つ。実際に、医学の父として有名なヒポクラテスが、治療のために使用していた記録が残っているみたいです（※1）。
そこで今回は、お酢には具体的にどんな効果があるのか？ 研究結果を基に解説。正しい選び方や、効果的なとり方もご紹介していきます。普段から筆者はお酢を愛用しているので、その経験も合わせてお伝えします！ ぜひ最後まで読んで参考にしてみてくださいね。
◆お酢の驚くべき3つの効果
上述の通り、お酢は昔から健康増進に使われていて、さまざまな効果が期待できます。その中で、今回特に注目したい腸活ポイントは、お酢の「抗菌作用の高さ」です！
日本やイギリスでの研究を参考にすると、お酢には以下3つの効果が期待できます。
・腸内に住む有害な細菌を減らす効果
・胃腸での消化を良くする効果
・体重や体脂肪率を減らす効果 など
簡単にいえば、お酢を取り入れることで「腸内環境が良くなり」「消化を助けることができ」「ダイエットにも役立つ」効果が一度に得られるのです！ それぞれの効果について、詳しく解説しますね。
◆お酢は腸内のカビを減らす
お酢に抗菌作用があるのは有名かもしれませんが、実際にそれが腸を整えることにも繋がります。基礎研究では、りんご酢が「大腸菌」などの有害な細菌を減らすことが確認されました（※1）。
そして、さらに……！ 腸内には「カンジダ属菌」と呼ばれる、カビの1種が住み着いています。カビと言っても、完全に体に毒！ ということではありませんが、腸内で増えすぎると健康に害を与えてくる厄介な存在。
りんご酢には、そのカビ（カンジダ属菌）を減少させる作用もあるんです。有害な細菌とカビまで同時に減らせるとは、お酢の力ってすごいですよね。
◆お酢には体重と体脂肪を減らす効果も
お酢が減らしてくれるのは、有害な細菌やカビだけではありません。そうです。体重などを減少させる作用も確認されています！
日本人を対象にした研究では「1日大さじ1杯（15ml）」のお酢を摂取するだけで、体重や体脂肪が減少する結果が得られました（※2）。
さらに、お酢の量を大さじ2杯（30ml）摂取した場合も研究されていますが、大さじ1杯と比較してさらに体重や体脂肪が減少したのです。お酢を飲めば飲むほど痩せる……とは言えませんが、適量であればダイエットの強力な助っ人になってくれそうですよね！
今回は文字数の関係でサラッとしかお伝えできませんが、お酢には消化を助ける作用もあります。もし消化が乱れると、ダイレクトに腸内環境を悪くする原因になるので要注意……！
◆お酢の効果を最大にする選び方
ここからは、そんなお酢を選ぶ際のポイントについて見てみましょう。基本的には、米酢、穀物酢、黒酢、りんご酢など、どのようなお酢でも効果はあります。その上で、もっともおすすめなのが「りんご酢」です。
理由は、すごく単純ですが……飲みやすいから！ お酢は、抗菌作用と引き換えに、めちゃくちゃ酸っぱいのも特徴ですよね……。続けてこそ効果を発揮するので、個人的に一番好きなりんご酢をおすすめします（笑）。
また、お酢を購入する際は、原材料をチラッと見てみましょう。その時に「砂糖」や「果糖ブドウ糖液糖」がなるべく含まれていない商品にすると、効果を最大まで高めることができますよ。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
お酢といえば、調味料の定番ですよね。「酢酸」など、健康＆ダイエット効果のある成分が豊富なので、積極的に使いたい調味料の1つ。実際に、医学の父として有名なヒポクラテスが、治療のために使用していた記録が残っているみたいです（※1）。
◆お酢の驚くべき3つの効果
上述の通り、お酢は昔から健康増進に使われていて、さまざまな効果が期待できます。その中で、今回特に注目したい腸活ポイントは、お酢の「抗菌作用の高さ」です！
日本やイギリスでの研究を参考にすると、お酢には以下3つの効果が期待できます。
・腸内に住む有害な細菌を減らす効果
・胃腸での消化を良くする効果
・体重や体脂肪率を減らす効果 など
簡単にいえば、お酢を取り入れることで「腸内環境が良くなり」「消化を助けることができ」「ダイエットにも役立つ」効果が一度に得られるのです！ それぞれの効果について、詳しく解説しますね。
◆お酢は腸内のカビを減らす
お酢に抗菌作用があるのは有名かもしれませんが、実際にそれが腸を整えることにも繋がります。基礎研究では、りんご酢が「大腸菌」などの有害な細菌を減らすことが確認されました（※1）。
そして、さらに……！ 腸内には「カンジダ属菌」と呼ばれる、カビの1種が住み着いています。カビと言っても、完全に体に毒！ ということではありませんが、腸内で増えすぎると健康に害を与えてくる厄介な存在。
りんご酢には、そのカビ（カンジダ属菌）を減少させる作用もあるんです。有害な細菌とカビまで同時に減らせるとは、お酢の力ってすごいですよね。
◆お酢には体重と体脂肪を減らす効果も
お酢が減らしてくれるのは、有害な細菌やカビだけではありません。そうです。体重などを減少させる作用も確認されています！
日本人を対象にした研究では「1日大さじ1杯（15ml）」のお酢を摂取するだけで、体重や体脂肪が減少する結果が得られました（※2）。
さらに、お酢の量を大さじ2杯（30ml）摂取した場合も研究されていますが、大さじ1杯と比較してさらに体重や体脂肪が減少したのです。お酢を飲めば飲むほど痩せる……とは言えませんが、適量であればダイエットの強力な助っ人になってくれそうですよね！
今回は文字数の関係でサラッとしかお伝えできませんが、お酢には消化を助ける作用もあります。もし消化が乱れると、ダイレクトに腸内環境を悪くする原因になるので要注意……！
◆お酢の効果を最大にする選び方
ここからは、そんなお酢を選ぶ際のポイントについて見てみましょう。基本的には、米酢、穀物酢、黒酢、りんご酢など、どのようなお酢でも効果はあります。その上で、もっともおすすめなのが「りんご酢」です。
理由は、すごく単純ですが……飲みやすいから！ お酢は、抗菌作用と引き換えに、めちゃくちゃ酸っぱいのも特徴ですよね……。続けてこそ効果を発揮するので、個人的に一番好きなりんご酢をおすすめします（笑）。
また、お酢を購入する際は、原材料をチラッと見てみましょう。その時に「砂糖」や「果糖ブドウ糖液糖」がなるべく含まれていない商品にすると、効果を最大まで高めることができますよ。