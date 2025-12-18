ノーブラで冬を心地よくno-bu新作ブラレスウェア誕生

締めつけから解放されたい冬の日常に、やさしく寄り添う新提案。ブラレスウェアブランドno-bu（ノーブ）が、女性の声をもとに進化させた新作8点を発売します。ノーブラでも安心して外出できる設計と、心身をゆるめる着心地を両立したラインナップは、年末の忙しさで疲れがちな時期にぴったり。自分の感覚を大切にする“ご自愛時間”を、毎日の服選びから始めてみませんか。

進化した第3世代胸パッド

no-buの新作最大の注目は「no-buオリジナル胸パット第3世代」。柔らかなウレタン素材はそのままに、胸に沿う立体シェイプを強化し、より自然なラインへと進化しました。

独自の1枚構造によるポコポコ加工（特許申請中）で薄手素材でもバストトップが目立ちにくく、エアホールを加えることで通気性も向上。旧モデル比で約12gの軽量化を実現し、長時間着用でも快適です。

冬を支える8つの新作

ブラレス・リカバリー（セットアップ）

価格:26,300円

カラー:ライトベージュ／チャコール

一般医療機器。血行促進で疲労回復やコリ改善をサポート。

ブラレス・リカバリー（ワンピース）

価格:19,800円

カラー:チャコール

締め付け感なく、体調が揺らぐ日にも心強い一枚。

ブラレスウェア専用インナー

価格:9,300円

カラー:スモークベージュ

綿100％生地にシアバター配合。※こちらは胸パッドはついていません。

※Makuake先行販売

ブラレスセーター

価格:14,000円

カラー:アイボリー／ブラッドオレンジ／ネイビー

長袖ブラレスカットソー（イージーケア/フィット）

価格:11,000円

カラー:ライトサックス／トップグレー／ネイビー

長袖ブラレスカットソー（プレミアムコットン/リラックス）

価格:11,000円

カラー:チャコール／ベージュ／モーブピンク

長袖ブラレスワンピース（プレミアムコットン/リラックス）

価格:16,000円

カラー:チャコール／ベージュ

※各商品とも胸パット部分にポリエステルとポリウレタンを使用。

※no-buECショップ販売

ノーブラを選べる毎日へ

“支えない、締めつけない”という新しい発想が評価され、no-buは2025年グッドデザイン賞を受賞。ブラを着けるか着けないかを、その日の自分で選べる自由が、日常の心地よさを大きく変えてくれます。

在宅ワーク、おうち時間、ワンマイル外出、急な来客まで自然に対応できるのも魅力です。

わたし基準の心地よさを

no-buのブラレスウェアは、我慢を手放し、自分の快適さを最優先にできる服。ノーブラという選択が特別ではなく、自然な日常になる未来をやさしく描いています。

忙しい冬こそ、体も心もゆるめる一枚を味方に♡今日はブラレスで過ごす、そんな小さな選択が、毎日を少し軽やかにしてくれるはずです。