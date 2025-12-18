ヤンキースがアラン・ウィナンズ投手（30）を日本でプレーするため、リリースしたと17日（日本時間18日）、ニューヨーク・ポスト紙のジョエル・シャーマン記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。

ウィナンズは2023年にブレーブスでメジャーデビュー。今季はヤンキースでプレーし3試合（1先発）、計9回1/3を投げ、0勝1敗、防御率8・68だった。MLB通算は11試合で1勝5敗、防御率7・48。

米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」もシャーマン記者の情報としてウィナンズがNPBでプレーすると報じ、今季3Aでは21試合（18先発）に登板し12勝1敗、防御率1・63と好成績を収めていることを紹介。平均球速は90マイル（約144・8キロ）前後ながら「制球力とマイナーでの輝かしい実績を考えると、NPBでもローテーションの座を掴むことは間違いない。かなりの活躍が期待できる」と記した。

そして、日本や韓国など海外で活躍し、MLBに復帰する投手は近年、増えているとし「日本で好投すれば、翌シーズン、より有利な契約で再契約できる可能性も秘めている」とNPBでの活躍次第でMLBへ“逆輸出”となる可能性を指摘した。