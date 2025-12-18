V効果は、強烈だった。BTSメンバーVがスキンケアブランドYunth（ユンス）のグローバルアンバサダーに選定されて1カ月が立った。その間、売り上げが200％急増した。韓国メディアが報じた。

韓国メディアのスターニュースは18日「海外メディアPop Core（ポップコア）は最近『Yunthが、Vをグローバルアンバサダーに任命して以後、すごい成長を経験した』と報道した」と伝えた。

同メディアは「Vは、Yunthと10月29日に契約した。その後、日本内の主要ストアの売り上げが200％アップされた。主要製品である『Raw VC Brightening Serum』は、日本全域で品切れになり、ポップアップストアは毎日200〜300人が訪問し、ブランド史上最高売上を記録した」とも報じた。

さらに「オンラインでも爆発的な反応が続いた。ソーシャルメディアの言及量は、322倍増加し、Yunthは楽天ランキング1位になった。親会社のAIロボティクス（Ai Robotics）の株価は、7％以上も上昇した」と伝えた。

Vは、先月5日にキャンペーン映像が公開され、直後の24時間で全製品が売り切れる初めての事態が起きた。Yunth側は緊急声明を出し「圧倒的な需要による品切れ」を謝罪したほどだ。

同メディアはまた「全世界のファンは、今回の200％の売り上げ増加のニュースに歓呼した。あるファンは『キム・テヒョン（Vの本名）効果！（The Kim Taehyung Effect！！）』と興奮を隠せず、また別のファンは『当然だよ（I mean…of course）』と、予想された結果だという反応を示した。スペイン語圏のファンは『当然キム・テヒョンだろう（Pffftobvioes Thee Kim Taehyung）』。韓国のファンは『成功的なパートナーシップ』とメッセージを送った」とも報じた。