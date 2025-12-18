障害年金とは、病気やケガで仕事に支障を来たしている場合、条件を満たせば利用できる公的な年金制度です。ただ、申請には特定の情報や専門知識が必要になるため、場合によっては自分で申請するのではなく、専門家を頼ったほうがいいケースもあります。そこで本記事では、看護師FPの黒田ちはる氏の著書『【図解】医療費・仕事・公的支援の悩みが解決する がんとお金の話』（彩図社）より、障害年金申請のポイントと、自分で申請しないほうが良い具体的なケースを5つ紹介します。

障害年金申請の注意点

障害年金の申請は少し複雑なため、専門知識が必要になることもあります。場合によっては、専門家を頼ることも有効な選択肢のひとつです。最近では、障害年金に関する情報をインターネット検索や病院のパンフレットなどで手軽に得られるようになりました。これは非常に良いことです。

障害年金の申請準備はいつから？

申請にあたっては、患者さんご自身が記載する「病歴・就労状況等申立書」の準備も必要です。日本年金機構のホームページからダウンロードできますので、時間のある時に早めに取りかかることをおすすめします。［図表1］に書き方のポイントをまとめましたので、参考にしてみてください。

［図表1］「病歴・就労状況等申立書」書き方のポイント 『【図解】医療費・仕事・公的支援の悩みが解決する がんとお金の話』（彩図社）

また、申請のタイミングは体調や他の制度との兼ね合いもあるため、非常に難しいです。人によって最適なタイミングは異なるため、がん患者さんに多い3つのタイミングをご紹介します。どのタイミングが良いかの判断が難しい場合は、がんに関する障害年金の申請に慣れている社会保険労務士に相談することをおすすめします。

1．「障害認定日による請求」…初診日から1年6ヵ月の認定日の時点で生活や仕事に支障をきたした

申請に必要な書類は、住所地を管轄する年金事務所で受け取ります（予約制）。地域によっては予約が1ヵ月待ちのため、認定日よりも少し早めに予約が取れると、スムーズに申請を進めることができます。

医師の診断書は認定日の後3ヵ月以内に作成されたものが有効です。体調に変動がある場合は、診断書の作成時期も慎重に検討していく必要があるので、社会保険労務士に相談されると良いでしょう。

なお、初診日に受診した病院が現在受診している病院とは異なる場合、初診日に受診した病院からも書類を準備してもらう必要があるため、時間がかかることがあります。傷病手当金を受給されている方は、障害年金を同時に満額受け取ることはできません（調整があり返金となります）。申請のタイミングを十分に検討することをおすすめします。

なお、認定日までさかのぼって、最大5年間分を申請することが可能です。

［図表2］障害認定日による申請のタイミングの例 （日本年金機構「障害年金ガイド」（令和６年版）をもとに筆者作成）

2．「事後重症による請求」…1年6ヵ月の認定日を過ぎて生活や仕事に支障をきたした方

障害認定日の時点では生活や仕事に支障がなかったものの、その後数ヵ月や数年後に支障が生じたケースを「事後重症」といいます。

この場合、障害年金は申請日の翌月から受給できますが、過去にさかのぼって支給されることはありません。したがって、申請を検討したら早めに書類を準備することが重要です。

「事後重症請求」は65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。医師の診断書は申請する（請求）日から3ヵ月以内に作成されたものが必要です。

［図表3］事後重症による申請のタイミングの例 （日本年金機構「障害年金ガイド」（令和６年版）をもとに筆者作成）

3．局所的ながんの障害により、定められた日（認定日）が経過した方

認定日が来た時点で申請が可能です。認定日を過ぎている場合でも、認定日までさかのぼって最大5年間分を申請することが可能です。

「自己流で申請」は後悔のもと？

情報をもとに自己流で手続きを進めた結果、審査に通らず後悔される方も少なくありません。自己流の申請では却下される可能性もあります。再審査の請求は可能ですが、手続きが複雑で時間がかかることが多いため、慎重な対応が求められます。

専門的な知識が必要な場合は、社会保険労務士に代行を依頼することが賢明な選択となることがあります。しかし必ずしも審査に通るわけではないことをご理解ください。

ここでは、「最初から専門家に相談していればよかった」と思われるケースをご紹介します。以下の内容は、患者さんやご家族以外の方が対応できる範囲を超えており、社会保険労務士でなければ手続きができません。医療従事者や私のようなFPであっても専門外となり、社会保険労務士法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。

ちなみに、代筆や記載したものを添削するといった行為も、家族以外で代行が可能なのは社会保険労務士のみとなります。

社会保険労務士に相談したほうが良いケース

副作用や倦怠感により申請準備の負担が大きい方や、入院や治療で外出が困難な方はもちろんのこと、以下のようなケースでは、申請の進め方によって受給の可否や等級が変わる可能性があるため、社会保険労務士に相談することをおすすめします。がんの障害年金申請は、初診日の判定、診断書の依頼先、申請のタイミングなどが複雑で、慎重な判断が求められるためです。

1．複数の症状があり、複数の診療科を受診している場合

どの医師に診断書を書いてもらうか、診断書を複数用意すべきかの判断は難しく、複数の症状を含めて申請することで等級が変わる可能性もあります。ただし、数年後の更新時にも同様の書類が求められるため、長期的な手続き負担も考慮しながら申請方法を検討する必要があります。

2．がん自体は寛解していても、後遺症で申請したい場合

申請の際、初診日は「もともとのがんの発症時点」か「後遺症の発症時点」かによって決まりますが、さらに認定日は症状の状況によって異なることもあります。また、治療状況（服薬の有無など）や検査データの内容によっても影響を受けるため、同じ病名・治療であってもケースごとに判断が異なります。

3．初診日の判定が難しい場合

最初に受診した医療機関が閉院していたり、カルテの保存期間（5年）が過ぎている場合、初診日の証明が困難になります。また、複数の病院を受診している場合、どの診療科の受診日を初診日とするかの判断が難しいこともあります。さらに、別の疾患から移行した場合、新しい疾患との因果関係を考慮して初診日を決めることがあるため、判断が難しく申請に苦労していた患者さんもいました。

4．がんが再発した場合

初発のがんの初診日と、再発時の初診日のどちらで申請できるかは、患者さんが自由に選択できるものではありません。医学的な見解や受診間隔などを総合的に判断していくため、寛解の状況によっては判断が難しいケースがあります。

5．事後重症の申請のタイミングが難しい場合

事後重症は審査が通れば、請求した月の翌月分から障害年金が支給されます。つまり、申請が遅れるほど受け取れる年金の総額が減るため、認定日以降に症状が悪化した時点で適切なタイミングを見極めて申請することが重要です。

しかし、がん治療は体調の変動が大きく、額改定（等級の変更）は基本的に年1回のみのため、どの段階で申請すべきか悩む方が多くいます。特に、初診日が国民年金に該当する場合は3級がなく、2級相当の症状が認定基準となるため、慎重な判断が求められます。

この見極めは非常に難しく、経験のある社会保険労務士のサポートを受けることで、適切な申請時期の判断や必要書類の準備をスムーズに進められるケースが多くあります。

これらのケースでは、申請の進め方次第で受給の可否や受け取れる金額が変わる可能性があります。

「自分も該当するかも？」と思った場合は、社会保険労務士に相談し、申請の進め方やタイミングを確認することをおすすめします。

※障害状態チェックシート（請求者記入）の項目に該当した場合は、前回診査日から1年を待たずに年金額の改定請求を行うことができます。

［図表4］日本年金機構「障害状態チェックシート（請求者記入）」に書かれている障害の状態と等級の例（一部抜粋） （日本年金機構ホームページ「障害状態チェックシート（請求者記入）」をもとに作成）

黒田 ちはる

看護師FP®