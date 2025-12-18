モデルでタレントの佐藤ありさ（37）が17日、自身のインスタグラムを更新。16日に36歳の誕生日を迎えた女優・桐谷美玲を祝福したことを報告した。

「2025.12.16 Happy Birth Day」とつづり、プレートを持つ桐谷の写真をアップ。「今年も美玲の誕生日のお祝いできました 改めておめでとう〜！」とつづった。

女優でモデルの大政絢を交えたショットもアップ。「美味しいもの食べながらゆっくり話して…昔から変わらず一緒にいると落ち着く2人に癒された日」と記し、「これからもよろしくね」と添えた。

3人とも元SEVENTEENの専属モデルで、10代の頃からの仲として知られている。

この投稿に、桐谷も「嬉しい この冬はまだまだ会いたい」とコメント。

ファンからも「エモすぎる3ショット」「かわいいし美しすぎる 関係性素敵です！！」「みなさん美しすぎる」「STの友情がずっと続いていて嬉しいです」「懐かしいSEVENTEEN 嬉しい写真です」「ずっと仲良しでいてほしい」「毎年スリーショット見られて幸せです」「青春のST3人のお写真最高」「3姉妹 ステキです」などのコメントが集まっている。