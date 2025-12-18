Travis Japn松田元太、海外ツアーでのトラブルを告白 盗難未遂も前向き「その人が幸せだったらそれでいい」
Travis Japnの松田元太（26）が、17日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）「年末大清算！厄年女が吠える夜&令和の婚活2時間SP」に出演した。
【番組カット】勢いたっぷり…！TJポーズを見せた松田元太
番組内のテーマ「厄年女が吠える夜」のトーク中、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「海外でツイてなかったことはある？」と問われた松田は、Travis Japanが毎年行っているワールドツアーでのトラブルを告白。飛行機が定刻通りに飛ばなかったり、トランジットの空港が変更になったり、預けた荷物が入れ替わってしまったりと、海外ならではのハプニングが頻発していると明かした。
中でも印象的だった出来事として、空港の荷物検査中に遭遇した出来事を告白。時計などの貴重品をすべて外したところ、検査スタッフが高価な物だけを持ち去ろうとしている場面を目撃したという。「ストップ、ストップ」と声をかけたことで無事に返してもらえたそうで、スタジオは騒然となった。
しかし松田はその出来事について、「その人が幸せだったらそれはそれでいい」と淡々とコメント。さらに「いつもハッピーですよ、俺は！」と明るく語り、その前向きな姿勢にスタジオからは驚きの声が上がっていた。
