Amazonにて、プレイステーション 5版錬金術RPG「紅の錬金術士と白の守護者 ～レスレリアーナのアトリエ～（以下、レスレリアーナのアトリエ）」のパッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は23%オフの6,646円。

「レスレリアーナのアトリエ」は9月に発売された「アトリエ」シリーズ作品。かつて災害によって故郷を失った2人の主人公リアスとスレイが出会い、故郷の復興と災害の真実を求める姿が描かれる。

本作では、戦略性の高いタイムラインコマンドバトルや、シンプルかつ奥深い「調合」など、「アトリエ」シリーズ王道のシステムに加えて、「調合」で作ったアイテムを販売できる「ショップ経営」や、挑むたびにマップや出現モンスターが変わる階層型ダンジョン「亜空の道」など本作ならではの要素も多数盛り込まれている。また歴代「アトリエ」シリーズのキャラクターも多数登場し、主人公たちを助ける。

【『紅の錬金術士と白の守護者 ～レスレリアーナのアトリエ～』ローンチトレーラー】

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.