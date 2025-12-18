クリスタル・ケイ、令和の婚活トークで本音「そろそろ共有できる相手がほしい」
「恋におちたら」 「Boyfriend -partII-」などのヒットで知られる歌手・Crystal Kay（クリスタル・ケイ／39）が、17日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）「年末大清算！厄年女が吠える夜&令和の婚活2時間SP」にゲストとして出演した。
【写真】「キャ〜素敵なママ」「最高な思い出」クリスタル・ケイ＆母親の2ショット
番組内のテーマ「令和の婚活」のトークでは、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「結婚願望は強い方ですか？」と問われ、「若い頃はそこまでなかった」と率直に回答。一人旅をすることが多いというクリスタル・ケイは、「これおいしいね」「この景色、すごくきれいだよね」といった感動を共有できる相手がいないことに寂しさを感じるようになったと明かした。
「そろそろ一緒に共有できる相手がほしい」とストレートな思いを語ると、スタジオには共感の空気が広がっていた。
【写真】「キャ〜素敵なママ」「最高な思い出」クリスタル・ケイ＆母親の2ショット
番組内のテーマ「令和の婚活」のトークでは、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「結婚願望は強い方ですか？」と問われ、「若い頃はそこまでなかった」と率直に回答。一人旅をすることが多いというクリスタル・ケイは、「これおいしいね」「この景色、すごくきれいだよね」といった感動を共有できる相手がいないことに寂しさを感じるようになったと明かした。
「そろそろ一緒に共有できる相手がほしい」とストレートな思いを語ると、スタジオには共感の空気が広がっていた。