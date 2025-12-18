【coca】お得な大創業祭開催中！18日から始まる後半戦の値下げアイテムをチェック。

ファストファッションストア「coca」では、2025年12月21日までの期間限定で、大創業祭を開催中。WEBと店頭でお得なキャンペーンを多数実施中です。

今回は後半戦となる、18日からのキャンペーンを紹介します。

通販がお得...！

《WEB》●店内全品送料無料期間中は、新商品もセール品も店内全品送料無料になります。●20・21日限定、注文番号の下3桁ゾロ目が出たら半額ネット購入し、注文番号の下3桁がゾロ目の場合、半額になる太っ腹なキャンペーン。対象の人には後日メールが送られます。●20、21日限定で全品5％オフ。セール商品も、さらに5％オフになります。●18・19日限定5％オフクーポンコード「coca15」を入力すると、合計金額から5％オフになります。

《店頭》●20、21日限定で店内全品5％オフ期間限定値下げ品も、レジでさらに5％オフになります。●レジで最大半額のくじ引き最大半額もしくはもれなく全員5％オフになります。1回のお会計で1回くじ引き可能。くじ引き後の商品追加はできません。

12月18日から始まる後半の値下げアイテムを紹介します。

《12月18日から21日》ヘビーウェイト裏起毛ロゴスウェットは、通常価格2690円のところ2490円に。タートルチュニックは1990円のところ、1690円に。ドルマンスリーブボートネックニットは1990円のところ、1690円に。ドルマンスリーブボートVネックニットは1990円のところ、1690円に。

そのほか12月21日までの通しアイテムも多数お得な価格に。

気になる人は早めにチェックしてみて。