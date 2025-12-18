きょう東証グロース市場に新規上場したミラティブ<472A.T>は、公開価格と同じ８６０円ウリ気配でスタートした。



同社は、スマートフォン１つで簡単にライブ配信ができるライブ配信プラットフォーム「Ｍｉｒｒａｔｉｖ」の開発・運営が主な事業。「Ｍｉｒｒａｔｉｖ」は特にモバイルゲームとの親和性が高く、ゲーム実況配信者やゲーム好きの視聴者を中心に利用されており、２５年９月末時点で累計配信者数は５７０万人を数え、アクティブユーザーの配信者は１１万人超に上る。また、企業への広告・プロモーション支援や、個人Ｖチューバーを中心に広告案件のインフルエンサーマーケティングを行いたい企業と配信者を結びつけるプラットフォーム「ぶいきゃす」の運営も行う。公募株式数１１７万６４００株、売出株式数６１４万９１００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し１０９万８８００株。主幹事は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、大和証券。



出所：MINKABU PRESS