更年期障害かも？ほてりや動悸などチェックしたい症状と発症年齢【医師解説】

「最近、ほてりや動悸が増えた」「疲れやすくなった」と感じることはありませんか？ これらの症状は、更年期障害に関連している可能性があります。特に、45～55歳の女性に多く見られる更年期障害は、卵巣機能の低下に伴いホルモンバランスが乱れることで発症します。いったい、どのように対策をすればいいのでしょうか。今回、更年期障害の症状や原因について、清澄白河ビューティークリニックの佐々木先生に解説していただきました。

監修医師：

佐々木 華絵（清澄白河ビューティークリニック）

東京女子医科大学を卒業後、産婦人科および美容皮膚科領域で幅広い診療に従事。現在は院長として、多くの患者さんに寄り添いながら、肌ケアやアートメイクの施術を通じて生活の質を向上させる治療を提案。自身の体験から得た知識を活かし、患者さん一人ひとりに合ったプライベートサポートを提供している。

編集部

はじめに、更年期障害ではどのような症状が出るのか教えてください。

佐々木先生

更年期障害は、自律神経の乱れによる症状や精神的な症状、身体の痛みなどが特徴的です。自律神経の乱れからは、突然顔が熱くなり大量の汗が出るホットフラッシュ、のぼせ感、動悸、手足の冷えなどが挙げられます。精神的な症状としては、不安感や気分の落ち込み、不眠が見られます。また、腰痛や筋肉痛、頭痛など身体的な痛みも含まれます。これらの症状は日常生活に大きな影響を及ぼしやすいとされています。

編集部

更年期障害が起こりやすい年齢は何歳ごろですか？

佐々木先生

日本では閉経の平均年齢が50歳前後とされているため、45歳から55歳ごろに更年期障害が発症しやすいと考えられます。ただし、ストレスや体質の影響も受けるため、40歳前後や60歳近くでも症状が見られることもあります。

編集部

主な原因は何でしょうか？

佐々木先生

主な原因は卵巣機能の低下により、エストロゲンなどの女性ホルモンの分泌が減少することです。このホルモンの乱れが、身体や心に影響を及ぼします。また、家族の状況や仕事のプレッシャーなどの環境的な要因も、症状を悪化させる可能性があります。

