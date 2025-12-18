スマホなしで音楽再生も。仕事に集中したい人が選ぶべき「多機能イヤホン」の意外な形
外国語話者との会話で「え、今なんて言ったの？」と頭が止まる瞬間、ありますよね。そんなモヤモヤを助けてくれるのが「AuraBuds X5L」です。
ぱっと見はデスクに置く小さな時計。でも中身はAI搭載の翻訳イヤホンというギャップのあるアイテムなんです。
81言語対応。聞いたそばから内容が分かる気持ちよさ
イチ押しポイントは、世界81言語に対応した翻訳機能。イヤホンをつけるだけで、まるで通訳さんがこっそり耳元でフォローしてくれている感じになります。
たとえば、急に海外拠点とのミーティングに呼ばれたとき。ケース（時計）からイヤホンを取り出して装着すれば、相手の言葉がすぐ母国語で聞こえてきます。「聞き取れなかったらどうしよう…」といった不安が消えるだけで、いつもより落ち着いてミーティングに挑めそうですよね。
会議の記録もAI任せでOK。仕事がラクになる
翻訳だけじゃなく、毎日の仕事をちょっと軽くしてくれるAI機能も優秀です。特にありがたいのが録音と文字起こし。
・文字起こし：会議内容を自動でテキスト化
・ChatGPT連携：音声で気軽に相談できる
アイデアが出ないときは「〇〇の新しい切り口ない？」と聞けば、すぐ返してくれます。長い会議の後も、自動で生成されたテキストを見ればサッと振り返り完了。手書きメモの負担が減るので、頭を使う時間を増やせます。
時計型だから、使いたいときにすぐ使える
高性能な翻訳機も、置き場所に迷ったり充電切れが不安になったりがありますよね。「AuraBuds X5L」はケース自体が時計型なので、自然とデスクが定位置になります。いつも目に入り、気付けば充電もバッチリという安心設計です。
音楽鑑賞用のイヤホンとしても高機能。
・13mmドライバーで音楽が高音質で楽しめる
・4GBストレージ内蔵でスマホなしでも曲が聴ける
仕事中は翻訳、休憩中は音楽。これ1つあればOKなので、デスク周りのゴチャつきも抑えられます。
言葉の壁や記録の面倒、そしてガジェット管理のストレスをまとめて減らしてくれる「AuraBuds X5L」。
特に、海外の人と話す機会が多い人にはかなり心強い存在です。紹介しきれなかった便利機能がまだまだあります。「AuraBuds X5L」のスペック詳細は、以下からチェックしてみてください。
