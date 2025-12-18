Image: オスカージャパン株式会社

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

外国語話者との会話で「え、今なんて言ったの？」と頭が止まる瞬間、ありますよね。そんなモヤモヤを助けてくれるのが「AuraBuds X5L」です。

ぱっと見はデスクに置く小さな時計。でも中身はAI搭載の翻訳イヤホンというギャップのあるアイテムなんです。

81言語対応。聞いたそばから内容が分かる気持ちよさ

Image: オスカージャパン株式会社

イチ押しポイントは、世界81言語に対応した翻訳機能。イヤホンをつけるだけで、まるで通訳さんがこっそり耳元でフォローしてくれている感じになります。

たとえば、急に海外拠点とのミーティングに呼ばれたとき。ケース（時計）からイヤホンを取り出して装着すれば、相手の言葉がすぐ母国語で聞こえてきます。「聞き取れなかったらどうしよう…」といった不安が消えるだけで、いつもより落ち着いてミーティングに挑めそうですよね。

会議の記録もAI任せでOK。仕事がラクになる

Image: オスカージャパン株式会社

翻訳だけじゃなく、毎日の仕事をちょっと軽くしてくれるAI機能も優秀です。特にありがたいのが録音と文字起こし。

・文字起こし：会議内容を自動でテキスト化 ・ChatGPT連携：音声で気軽に相談できる

アイデアが出ないときは「〇〇の新しい切り口ない？」と聞けば、すぐ返してくれます。長い会議の後も、自動で生成されたテキストを見ればサッと振り返り完了。手書きメモの負担が減るので、頭を使う時間を増やせます。

時計型だから、使いたいときにすぐ使える

Image: オスカージャパン株式会社

高性能な翻訳機も、置き場所に迷ったり充電切れが不安になったりがありますよね。「AuraBuds X5L」はケース自体が時計型なので、自然とデスクが定位置になります。いつも目に入り、気付けば充電もバッチリという安心設計です。

音楽鑑賞用のイヤホンとしても高機能。

・13mmドライバーで音楽が高音質で楽しめる ・4GBストレージ内蔵でスマホなしでも曲が聴ける

仕事中は翻訳、休憩中は音楽。これ1つあればOKなので、デスク周りのゴチャつきも抑えられます。

言葉の壁や記録の面倒、そしてガジェット管理のストレスをまとめて減らしてくれる「AuraBuds X5L」。

特に、海外の人と話す機会が多い人にはかなり心強い存在です。紹介しきれなかった便利機能がまだまだあります。「AuraBuds X5L」のスペック詳細は、以下からチェックしてみてください。

【翻訳/音楽/ChatGPTを音声操作】81言語対応AIスマートウォッチイヤホン 13,800円 超超早割40%OFF（一般販売予定価格23,000円） machi-yaで見る

＞＞【翻訳/音楽/ChatGPTを音声操作】81言語対応AIスマートウォッチイヤホン

Image: オスカージャパン株式会社

Source: machi-ya