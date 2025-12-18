¡ÖÀ¸Ì¿ÊÝ¸±±Ä¶È¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬½÷À¡×¤Ê¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¡¢Àï¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆÃ¼ì¥â¥Ç¥ë¤ÎÀµÂÎ
¹ñÌ±³§ÊÝ¸±¤äÇ¯¶â¤È¤¤¤Ã¤¿À©ÅÙ°Ê³°¤Ë¤â¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ä²ð¸îÊÝ¸±¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤«¤é¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊÝ¸±¤ä¡¢ÊÝ¸±¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤À¤±¤É¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜ½ñ¡ØÊÝ¸±¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÊÝ¸±¤Î¶µÍÜ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÊÝ¸±¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡ÖÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÈÎÇä°÷¤Ï¤Ê¤¼½÷À¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡ûÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÈÎÇä°÷¤Ï¤Ê¤¼½÷À¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤«
º£ÅÙ¤ÏÊÝ¸±¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÌÜ¤òÅ¾¤¸¡¢°ú¤Â³¤¡ÖÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¡×¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1990Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Î¿¦¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÃëµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥ì¥Ç¥£(½÷À¤Î±Ä¶È¿¦°÷)¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»¨ÃÌ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÁÆÉÊ¤òÇÛ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Æü¾ïÅª¤ÊÉ÷·Ê¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÆþ¼¼´ÉÍý¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¡¢¼ã¤¤ÆÉ¼Ô¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥»¡¼¥ë¥¹¥ì¥Ç¥£ÉôÂâ¤¬¡¢¸ÜµÒ¤òÉÑÈË¤ËË¬Ìä¤·¤ÆÊÝ¸±¤òÇä¤ê¤µ¤Ð¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Îò»Ë¤ÎÄ¹¤¤À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é30Ç¯·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡¢¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿¤ò½ü¤¯Âç¼êÀ¸ÊÝ(ÆüËÜÀ¸Ì¿¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¡¢½»Í§À¸Ì¿¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿)¤Ï±Ä¶È¿¦°÷¤ò¼çÎÏ¤ÎÈÎÇäÌÖ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬½÷À¤Ç¤¹¡£2023Ç¯ÅÙËö¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4¼Ò¹ç·×¤Î±Ä¶È¿¦°÷¿ô¤¬Ìó15.3Ëü¿Í¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÃËÀ¤Ï¤ï¤º¤«Ìó1,500¿Í¡£»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¶È³¦Á´ÂÎ¤Î±Ä¶È¿¦°÷¿ô¤¬Ìó24Ëü¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢6³ä¶¯¤¬¤³¤Î4¼Ò¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ±Ä¶È¿¦°÷¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñ¼ÂÂÖÄ´ºº(2024Ç¯ÅÙ)¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¾¶á²ÃÆþ·ÀÌó¤Î²ÃÆþ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¿¦°÷¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬56.7%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î8³ä¤Ï²ÈÄí¤ËÍè¤ë±Ä¶È¿¦°÷¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÈÎÇäÌÖ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½ºß¤â±Ä¶È¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÂÐÌÌÈÎÇä¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê²ÃÆþ¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤Ê¤¼À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î±Ä¶È¿¦°÷¤Ï½÷À¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤«? Æ±¤¸ÊÝ¸±¤Ç¤â¡¢Â»³²ÊÝ¸±¤ÎÈÎÇä¤Ï½÷À¤¬¼ç¤ÊÃ´¤¤¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤à¤·¤íÃËÀ¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¹¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±¡¢¤È¤ê¤ï¤±»àË´ÊÝ¸±(°äÂ²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨)¤ÎÈÎÇä¤ÏÀøºßÅª¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ò·¡¤êµ¯¤³¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÊÝ¸±±Ä¶È¤ÎÃæ¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¥¹¥¥ë¤Ê¤É¡¢½÷ÀÆÃÍ¤ÎÍ×°ø¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¡¢½÷À¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±ÈÎÇä¤Î¼çÎÏ¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤¯¤é¤¤¤·¤«»×¤¤Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÈÎÇä¤¬½÷À¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îò»ËÅª¤Ê·Ð°Þ¤¬¶¯¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â½÷À¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±ÈÎÇä¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÀïÁ°¤«¤éÀï¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÃËÀ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸±¸¦µæ½ê¡ØÆüËÜÊÝ¸±¶È»Ë ÁíÀâÊÓ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤¬±Ä¶È¿¦°÷¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï1950Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬²ÈÄí¤Ë¤¤¤¿Àì¶È¼çÉØ¤ò±Ä¶È¿¦°÷¤È¤·¤ÆÂçÎÌ¤ËºÎÍÑ¤·¡¢Ã´ÅöÃÏ¶è¤ò³ä¤êÅö¤Æ¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ò·î¡¹Ê§¤¦·î³ÝÊÝ¸±(¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊÝ¸±¤Ç¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÇ¯Ê§¤¤¤À¤Ã¤¿)¤ÎÈÎÇä³èÆ°¤È½¸¶â³èÆ°¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬ÂçÀ®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¡¢½÷À±Ä¶È¿¦°÷¤Ë¤è¤ë·î³ÝÊÝ¸±¤ÎË¬ÌäÈÎÇä¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÉáµÚ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Àï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬ÀïÁè¤ÇÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿ÀïÁè²ÉÉØ(¤«¤Õ)¤ò±Ä¶È¿¦°÷¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¸ÛÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤â¤³¤ì¤ÏÂ¯Àâ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Àï¸å¤¹¤°¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Î½¸¶â¶ÈÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿¦°÷¤È¤·¤ÆÀïÁè²ÉÉØ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é±Ä¶È¿¦°÷¤ËÅ¾¤¸¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½÷À¤ÎÂçµ¬ÌÏºÎÍÑ¤¬ÀïÁè²ÉÉØ¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ï¤ä¤ä¶ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À±Ä¶È¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¿¦¾ìË¬Ìä¡¦²ÈÄíË¬Ìä¤Ë¤è¤ëÂÐÌÌÈÎÇä¤ÏÂçÀ®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±Ä¶È¿¦°÷¤ÎÂçÎÌºÎÍÑ¡¦ÂçÎÌÃ¦Íî¤È¤¤¤¦ÌäÂê(¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼ÌäÂê)¤â°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ä¶È¿¦°÷¤ÎºÎÍÑ¤Ï±Ä¶È¿¦°÷¼«¿È¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Êó½·¤ÏÊâ¹çµë¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£ºÎÍÑ¤·¤¿¿·¿Í¿¦°÷¤Ï¡¢ÃÏ±ï¡¦·ì±ï¤ËÍê¤Ã¤¿¡Ö¤ª´ê¤¤¥»¡¼¥ë¥¹¡×¤¬°ì½ä¤¹¤ë¤È±Ä¶È³èÆ°¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Áá¡¹¤ËÂà¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¿¦°÷¤¬Âà¿¦¤¹¤ë¤È¡¢µÁÍý¿Í¾ð¤ÇÆþ¤Ã¤¿ÊÝ¸±¤Ê¤Î¤ÇÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢²òÌó¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£Âç¼ê4¼Ò¤Ç¤Ï2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¡¢¼Â¤ËºßÀÒ¿ô¤Î4³äÄøÅÙ¤Î±Ä¶È¿¦°÷¤¬ËèÇ¯Âà¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ï³Æ¼Ò¤È¤âºÎÍÑ¸å¤Î¶µ°é¤ò¶¯²½¤·¡¢¸ÇÄêµë¤òÁý¤ä¤·¡¢´û·ÀÌó¤ò½Å»ë¤·¤¿±Ä¶È³èÆ°¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼ÌäÂê¤Ï¤«¤Ê¤ê²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±Ä¶È¿¦°÷¤¬ÃËÀ¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿¤È¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â±Ä¶È¿¦°÷¤Î9³ä°Ê¾å¤¬ÃËÀ¤Ç¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ÏÆ±¤¸(1979Ç¯¤Ë¥½¥Ë¡¼¡¦¥×¥ë¡¼¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤È¤·¤ÆÀßÎ©)¤Ç¡¢Â¾¶È³¦¤Ç¤Î±Ä¶È·Ð¸³¼Ô¤ò¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¸·ÁªºÎÍÑ¤·¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥»¡¼¥ë¥¹¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢´Ú¹ñÀ¸ÊÝ¤Î±Ä¶È¿¦°÷¤Ë½÷À¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ä«Á¯ÀïÁè¸å¤ÎÉü¶½¤ÎÃæ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¤Î¶âÌÀÃæ(¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¸¥å¥ó)¾åÀÊ¸¦µæ°÷¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤â´Ú¹ñ¤ÎÊÝ¸±³°¸ò°÷(ÆüËÜ¤Î±Ä¶È¿¦°÷¤ËÁêÅö)¤Î7³äÄ¶¤¬½÷À¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³°¸ò°÷¤Î¿ô¤Ï2008Ç¯¤ÎÌó17Ëü¿Í¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï10Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤ê¡¢ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡û¡ØÊÝ¸±¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù(¿¢Â¼¿®ÊÝ Ãø/¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥° ´©)
¡¦²ÐºÒÊÝ¸±¤Î·ÀÌó¼Ô¤¬»×¤ï¤Ìº¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ê¸ý¤È¤Ï
¡¦ÊÝ¸±¶È³¦¤Ç¤¤¤¦¡ÖÀ¤³¦5Âç´í¸±¡×¤Î¤¦¤Á2¤Ä¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë
¡¦ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ï¤Ê¤¼°ìÅùÃÏ¤ËÎ©ÇÉ¤Ê¥Ó¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¿È¶á¤Ê¤Î¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÊÝ¸±¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÄ¶¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ!
¢§ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÊÝ¸±¡×
Âç¹¥É¾¤Î¡Ö¶È³¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìºý¡£
¡ÖÊÝ¸±¤ÎÈÎÇä°÷¤Ï¤Ê¤¼½÷À¤¬Â¿¤¤¤Î¤«?¡×
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼»ö·ï¤ÎËÜÅö¤ÎÈï³²¼Ô¤ÏÃ¯?¡×
¡ÖÊÝ¸±¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏËÜÅö¤ËÃæÎ©¤Ê¤Î¤«?¡×
¡ÖÆüËÜ¤ÎÊÝ¸±¤Ï¡ØÍ¢ÆþÉÊ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö³Ý¤±¼Î¤Æ¤ÎÊÝ¸±¤ÏÂ»¤Ê¤Î¤«?¡×
¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¿È¶á¤ÊÎã¤äÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤ä½ÐÍè»ö¤Ê¤É¤«¤éÏÃ¤ò»Ï¤á¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊÉôÊ¬¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à²òÀâ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¼êÂ»ÊÝ¡¢ÊÝ¸±Ê¬Ìî¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¶âÍ»Ä£¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¸þ¤±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÂç³Ø¤Ç¶µÊÜ¤ò¼¹¤ëÃø¼Ô¤Ï¡¢À¸ÊÝ¡¦Â»ÊÝ¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÀºÄÌ¡£ÊÝ¸±¶È³¦¤Ø¤Î½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢¶È³¦³°¤ÎÊý¤Ç¤â¥µ¥¯¥µ¥¯ÆÉ¤á¤ëÊ¿°×¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢¶È³¦Æâ¤ÎÊý¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê±Ô¤¤Ê¬ÀÏ¤äÆ¦ÃÎ¼±¤Ê¤É¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÊÝ¸±¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¹Í¤¨Êý¡¢¶È³¦¹½Â¤¤Ê¤É¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ï¤«¤ê¡¢¡Ö»×¤ï¤ºÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¶µÍÜ¡×¤â¿È¤Ë¤Ä¤¯°ìºý¤Ç¤¹¡£
Amazon¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
¤½¤³¤ÇËÜ½ñ¡ØÊÝ¸±¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÊÝ¸±¤Î¶µÍÜ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÊÝ¸±¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÈÎÇä°÷¤Ï¤Ê¤¼½÷À¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤«
º£ÅÙ¤ÏÊÝ¸±¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÌÜ¤òÅ¾¤¸¡¢°ú¤Â³¤¡ÖÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¡×¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1990Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Î¿¦¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÃëµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥ì¥Ç¥£(½÷À¤Î±Ä¶È¿¦°÷)¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»¨ÃÌ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÁÆÉÊ¤òÇÛ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Æü¾ïÅª¤ÊÉ÷·Ê¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÆþ¼¼´ÉÍý¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¡¢¼ã¤¤ÆÉ¼Ô¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥»¡¼¥ë¥¹¥ì¥Ç¥£ÉôÂâ¤¬¡¢¸ÜµÒ¤òÉÑÈË¤ËË¬Ìä¤·¤ÆÊÝ¸±¤òÇä¤ê¤µ¤Ð¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Îò»Ë¤ÎÄ¹¤¤À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é30Ç¯·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡¢¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿¤ò½ü¤¯Âç¼êÀ¸ÊÝ(ÆüËÜÀ¸Ì¿¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¡¢½»Í§À¸Ì¿¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿)¤Ï±Ä¶È¿¦°÷¤ò¼çÎÏ¤ÎÈÎÇäÌÖ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬½÷À¤Ç¤¹¡£2023Ç¯ÅÙËö¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4¼Ò¹ç·×¤Î±Ä¶È¿¦°÷¿ô¤¬Ìó15.3Ëü¿Í¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÃËÀ¤Ï¤ï¤º¤«Ìó1,500¿Í¡£»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¶È³¦Á´ÂÎ¤Î±Ä¶È¿¦°÷¿ô¤¬Ìó24Ëü¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢6³ä¶¯¤¬¤³¤Î4¼Ò¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ±Ä¶È¿¦°÷¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñ¼ÂÂÖÄ´ºº(2024Ç¯ÅÙ)¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¾¶á²ÃÆþ·ÀÌó¤Î²ÃÆþ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¿¦°÷¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬56.7%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î8³ä¤Ï²ÈÄí¤ËÍè¤ë±Ä¶È¿¦°÷¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÈÎÇäÌÖ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½ºß¤â±Ä¶È¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÂÐÌÌÈÎÇä¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê²ÃÆþ¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤Ê¤¼À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î±Ä¶È¿¦°÷¤Ï½÷À¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤«? Æ±¤¸ÊÝ¸±¤Ç¤â¡¢Â»³²ÊÝ¸±¤ÎÈÎÇä¤Ï½÷À¤¬¼ç¤ÊÃ´¤¤¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤à¤·¤íÃËÀ¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¹¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±¡¢¤È¤ê¤ï¤±»àË´ÊÝ¸±(°äÂ²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨)¤ÎÈÎÇä¤ÏÀøºßÅª¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ò·¡¤êµ¯¤³¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÊÝ¸±±Ä¶È¤ÎÃæ¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¥¹¥¥ë¤Ê¤É¡¢½÷ÀÆÃÍ¤ÎÍ×°ø¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¡¢½÷À¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±ÈÎÇä¤Î¼çÎÏ¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤¯¤é¤¤¤·¤«»×¤¤Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÈÎÇä¤¬½÷À¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îò»ËÅª¤Ê·Ð°Þ¤¬¶¯¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â½÷À¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±ÈÎÇä¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÀïÁ°¤«¤éÀï¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÃËÀ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸±¸¦µæ½ê¡ØÆüËÜÊÝ¸±¶È»Ë ÁíÀâÊÓ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤¬±Ä¶È¿¦°÷¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï1950Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬²ÈÄí¤Ë¤¤¤¿Àì¶È¼çÉØ¤ò±Ä¶È¿¦°÷¤È¤·¤ÆÂçÎÌ¤ËºÎÍÑ¤·¡¢Ã´ÅöÃÏ¶è¤ò³ä¤êÅö¤Æ¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ò·î¡¹Ê§¤¦·î³ÝÊÝ¸±(¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊÝ¸±¤Ç¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÇ¯Ê§¤¤¤À¤Ã¤¿)¤ÎÈÎÇä³èÆ°¤È½¸¶â³èÆ°¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬ÂçÀ®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¡¢½÷À±Ä¶È¿¦°÷¤Ë¤è¤ë·î³ÝÊÝ¸±¤ÎË¬ÌäÈÎÇä¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÉáµÚ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Àï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬ÀïÁè¤ÇÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿ÀïÁè²ÉÉØ(¤«¤Õ)¤ò±Ä¶È¿¦°÷¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¸ÛÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤â¤³¤ì¤ÏÂ¯Àâ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Àï¸å¤¹¤°¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Î½¸¶â¶ÈÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿¦°÷¤È¤·¤ÆÀïÁè²ÉÉØ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é±Ä¶È¿¦°÷¤ËÅ¾¤¸¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½÷À¤ÎÂçµ¬ÌÏºÎÍÑ¤¬ÀïÁè²ÉÉØ¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ï¤ä¤ä¶ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À±Ä¶È¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¿¦¾ìË¬Ìä¡¦²ÈÄíË¬Ìä¤Ë¤è¤ëÂÐÌÌÈÎÇä¤ÏÂçÀ®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±Ä¶È¿¦°÷¤ÎÂçÎÌºÎÍÑ¡¦ÂçÎÌÃ¦Íî¤È¤¤¤¦ÌäÂê(¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼ÌäÂê)¤â°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ä¶È¿¦°÷¤ÎºÎÍÑ¤Ï±Ä¶È¿¦°÷¼«¿È¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Êó½·¤ÏÊâ¹çµë¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£ºÎÍÑ¤·¤¿¿·¿Í¿¦°÷¤Ï¡¢ÃÏ±ï¡¦·ì±ï¤ËÍê¤Ã¤¿¡Ö¤ª´ê¤¤¥»¡¼¥ë¥¹¡×¤¬°ì½ä¤¹¤ë¤È±Ä¶È³èÆ°¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Áá¡¹¤ËÂà¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¿¦°÷¤¬Âà¿¦¤¹¤ë¤È¡¢µÁÍý¿Í¾ð¤ÇÆþ¤Ã¤¿ÊÝ¸±¤Ê¤Î¤ÇÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢²òÌó¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£Âç¼ê4¼Ò¤Ç¤Ï2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¡¢¼Â¤ËºßÀÒ¿ô¤Î4³äÄøÅÙ¤Î±Ä¶È¿¦°÷¤¬ËèÇ¯Âà¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ï³Æ¼Ò¤È¤âºÎÍÑ¸å¤Î¶µ°é¤ò¶¯²½¤·¡¢¸ÇÄêµë¤òÁý¤ä¤·¡¢´û·ÀÌó¤ò½Å»ë¤·¤¿±Ä¶È³èÆ°¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼ÌäÂê¤Ï¤«¤Ê¤ê²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±Ä¶È¿¦°÷¤¬ÃËÀ¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿¤È¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â±Ä¶È¿¦°÷¤Î9³ä°Ê¾å¤¬ÃËÀ¤Ç¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ÏÆ±¤¸(1979Ç¯¤Ë¥½¥Ë¡¼¡¦¥×¥ë¡¼¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤È¤·¤ÆÀßÎ©)¤Ç¡¢Â¾¶È³¦¤Ç¤Î±Ä¶È·Ð¸³¼Ô¤ò¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¸·ÁªºÎÍÑ¤·¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥»¡¼¥ë¥¹¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢´Ú¹ñÀ¸ÊÝ¤Î±Ä¶È¿¦°÷¤Ë½÷À¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ä«Á¯ÀïÁè¸å¤ÎÉü¶½¤ÎÃæ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¤Î¶âÌÀÃæ(¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¸¥å¥ó)¾åÀÊ¸¦µæ°÷¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤â´Ú¹ñ¤ÎÊÝ¸±³°¸ò°÷(ÆüËÜ¤Î±Ä¶È¿¦°÷¤ËÁêÅö)¤Î7³äÄ¶¤¬½÷À¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³°¸ò°÷¤Î¿ô¤Ï2008Ç¯¤ÎÌó17Ëü¿Í¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï10Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤ê¡¢ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡û¡ØÊÝ¸±¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù(¿¢Â¼¿®ÊÝ Ãø/¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥° ´©)
¡¦²ÐºÒÊÝ¸±¤Î·ÀÌó¼Ô¤¬»×¤ï¤Ìº¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ê¸ý¤È¤Ï
¡¦ÊÝ¸±¶È³¦¤Ç¤¤¤¦¡ÖÀ¤³¦5Âç´í¸±¡×¤Î¤¦¤Á2¤Ä¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë
¡¦ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ï¤Ê¤¼°ìÅùÃÏ¤ËÎ©ÇÉ¤Ê¥Ó¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¿È¶á¤Ê¤Î¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÊÝ¸±¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÄ¶¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ!
¢§ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÊÝ¸±¡×
Âç¹¥É¾¤Î¡Ö¶È³¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìºý¡£
¡ÖÊÝ¸±¤ÎÈÎÇä°÷¤Ï¤Ê¤¼½÷À¤¬Â¿¤¤¤Î¤«?¡×
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼»ö·ï¤ÎËÜÅö¤ÎÈï³²¼Ô¤ÏÃ¯?¡×
¡ÖÊÝ¸±¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏËÜÅö¤ËÃæÎ©¤Ê¤Î¤«?¡×
¡ÖÆüËÜ¤ÎÊÝ¸±¤Ï¡ØÍ¢ÆþÉÊ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö³Ý¤±¼Î¤Æ¤ÎÊÝ¸±¤ÏÂ»¤Ê¤Î¤«?¡×
¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¿È¶á¤ÊÎã¤äÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤ä½ÐÍè»ö¤Ê¤É¤«¤éÏÃ¤ò»Ï¤á¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊÉôÊ¬¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à²òÀâ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¼êÂ»ÊÝ¡¢ÊÝ¸±Ê¬Ìî¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¶âÍ»Ä£¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¸þ¤±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÂç³Ø¤Ç¶µÊÜ¤ò¼¹¤ëÃø¼Ô¤Ï¡¢À¸ÊÝ¡¦Â»ÊÝ¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÀºÄÌ¡£ÊÝ¸±¶È³¦¤Ø¤Î½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢¶È³¦³°¤ÎÊý¤Ç¤â¥µ¥¯¥µ¥¯ÆÉ¤á¤ëÊ¿°×¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢¶È³¦Æâ¤ÎÊý¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê±Ô¤¤Ê¬ÀÏ¤äÆ¦ÃÎ¼±¤Ê¤É¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÊÝ¸±¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¹Í¤¨Êý¡¢¶È³¦¹½Â¤¤Ê¤É¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ï¤«¤ê¡¢¡Ö»×¤ï¤ºÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¶µÍÜ¡×¤â¿È¤Ë¤Ä¤¯°ìºý¤Ç¤¹¡£
Amazon¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é