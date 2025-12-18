「似合うのない、、」→ 諦めないで！【ZARA】大人でもイケる♡「ピンク色アイテム」

注目のトレンドカラーのひとつとして挙げられ、気楽にコーデを楽しむ人が増えたピンク。とはいえ、ラブリーに寄りすぎるのは避けたい……と、迷いを抱える大人女性も多いのでは。【ZARA（ザラ）】なら、落ち着いた雰囲気が欲しい大人にも似合いそうな絶妙なピンクのアイテムが個性豊かに揃っているようです。セーターやパンツなど、大人コーデに上品な彩りを足してくれそうなZARAのピンクアイテムをリコメンド！

自然な血色感を足すクリーンなクルーネックセーター

【ZARA】「フラワーボタン付きニットセーター」\6,590（税込）

目の詰まったクリーンな表面感のニット地が、淡いピンクを鮮やかに見せてくれそうなクルーネックセーター。ビビッドに寄りすぎないミディアムピンクの色味は、まるでチークで色付けるように顔まわりに自然な血色感を足してくれそうです。シンプルながら袖口にはフラワーモチーフのボタンがあしらわれており、手元が品よく華やぎそうです。

フラワーボタンがピンクに甘く映えるカーディガン

【ZARA】「フラワーカーディガン」\6,590（税込）

上のセーターとアンサンブルでも着られそうな、同色の端正なニットカーディガン。フロントに連なる白いフラワーモチーフのボタンが淡いピンクに上品に映え、大人の装いにちょうどいい甘さを醸し出してくれそうです。コンパクトな着丈と身幅によってプルオーバー感覚でも着回しやすそうなのが魅力。あえてラフなジーンズで外して、気取らないカジュアルコーデを楽しむのも素敵！

気だるげなラインが抜け感を演出するバルーンパンツ

【ZARA】「ZW COLLECTION バルーンフルイドパンツ」\8,590（税込）

レーヨン糸を使用したドレープ感のある生地が、エレガントなムードに寄せるバルーンパンツ。裾にリボンがあしらわれた甘口なデザインながら、気だるげなボリュームラインがコーデに抜け感を演出してくれそう。くすんだ淡いピンクの色味や光沢感のある生地も相まって、レディライクで優雅な印象で着こなせそうです。マンネリ気分を払拭するキレイ色パンツとして、ぜひ試してみて。

刺繍 × フェイクパールが華やかなハンドバッグ

【ZARA】「刺繍入りストラクチャードバッグ」\8,590（税込）

ワンポイントでトレンド感を楽しめるバッグこそ、旬のピンクにトライしてみるのがおすすめ。全体にあしらわれた繊細な刺繍にはフェイクパールがちりばめられており、コーデをぐんとドレッシーかつ上品な雰囲気にまとめてくれそう。ベージュの延長線感覚でスタイリングできそうな落ち着いたピンクなので、ピンクアイテム初挑戦の人も手に取りやすいかも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ