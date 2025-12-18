完売前に【モスバーガー】へ急げーーーッッ！「モスワイワイセット」が超可愛い♡

【モスバーガー】のお子様向けメニュー「モスワイワイセット」の、おまけでついてくるおもちゃに注目！ マイメロディ & クロミコラボの可愛いアイテムが、数量限定でゲットできるんです。実用性もバッチリで思わず大人も欲しくなりそう。今回は5種類の中から、可愛いボールペンをご紹介します。

ガーリー感のある「ボールペン（マイメロディ）」

マイメロディの装飾が付いた、華やかなピンクが可愛いボールペン。ハンバーガーやチキンなど、モスとのコラボらしい絵柄入りです。周りにはリボンもあしらわれており、ガーリー感がキュート。@megumiko_maniaさんによると「書き心地もスムーズ」なのだとか。

グリーンのリボンを付けた姿が可愛い！「ボールペン（クロミ）」

クロミと共に、子分のバクも描かれたこちら。ボールペンにはクロミの装飾が付いており、ペン立てに差し込んで飾るだけでも気分が上がりそうです。グリーンのリボンを付けた姿もキュート。@megumiko_maniaさんは「手帳やメモにもぴったりで、デイリー使いできそう」とコメント。おうちのみならず職場で使うのもいいかも。

