異色の恋愛番組『ラブ上等』が大ヒット…「不器用なのに美女から求愛される男性」に共通している特徴
―［結婚につながる恋のはじめ方］―
皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。
◆リアリティ番組『ラヴ上等』
Netflixで配信中のリアリティ番組『ラヴ上等』をご覧になった方はいらっしゃるでしょうか。
見た目や肩書きを超えて、相手の本質に惹かれていく様子を描いたこの番組。少しクセのある登場人物が多いのですが、見れば見るほど心を揺さぶられるシーンに出会います。
◆ヤンキーって一途
特に印象的だったのが、いわゆる“ヤンキー気質”の男性たち。少し口が悪くて、見た目も強面。でも、好きになった相手には驚くほど真っ直ぐに想いを伝えていました。私はあらためて思いました。やっぱりヤンキーって、一途なんですよね。
35歳を過ぎて婚活をしている男性の多くは、誠実で真面目な方ばかりです。相手に不快な思いをさせないように、経済面や生活スタイルなどを整え、しっかりした自分を見せようと努力されています。その姿勢は本当に素晴らしいと思います。
◆真面目さが“素直さ”の邪魔をすることも…
ただ、その真面目さが時に“素直さ”の邪魔をしてしまうこともあるのではないでしょうか。「こんなLINEを送ったら重いかな」「今は連絡しない方がいいのかも」と頭で考えすぎて、気持ちをストレートに表現できなくなってしまう。そんな相談をいただくことも多いです。
『ラヴ上等』の中では、ある男性が女性に対して「俺はお前の全部が好きなんだよ」と真っ直ぐに想いを伝える場面がありました。言葉遣いは荒っぽいけれど、その真剣なまなざしに胸を打たれた方も多いのではないでしょうか。
◆恋愛に関しては今も昔も一直線
私自身、東京都の葛飾区というヤンキーの多い街で育ったので周りの友人もやんちゃだった人がとても多いんです。
そんな友人達はやはり恋愛に関しては今も昔も一直線。「駆け引きとか苦手だし、好きなら好きって言えばいい」と話してくれました。その不器用さや誠実さに、むしろ女性が惹かれていくのを何度も目にしています。
◆恋愛においてとても強い武器になる
ヤンキー気質の人は、実はとても“自分に素直”です。まっすぐで不器用だけれど、裏表がなく、相手にもわかりやすい。それは、恋愛においてとても強い武器になります。
一方で、大人になればなるほど「こうすべき」「ちゃんとした恋愛をしなくては」といった“正しさ”が先に立ってしまい、自分の本音が見えづらくなるものです。いい人を演じることに必死になってしまい、「好きだから一緒にいたい」というシンプルな気持ちを伝えることが難しくなってしまうのです。
◆人の心を動かすのは…
婚活市場で求められているのは、条件だけではありません。大人になるほど忘れがちな、“不器用でもまっすぐな想い”が、人の心を動かします。
駆け引きやマナーも大切ですが、時にはヤンキーのような一途さを持つことが、恋を進展させる一番の近道なのかもしれません。
今こそ、自分の気持ちに素直になることを思い出してみませんか？ それは、思っている以上に相手の心に響くはずです。
【山本早織】
1985年、東京生まれ。アイドル、銀座のホステスなどを経て、現在は恋愛コンサルタントとして結婚したい男女に向けて情報や出会いの場を提供する。「最短成婚成功の秘訣マガジン」をLINEで配信中。公式ホームページ「結婚につながる恋のコンサルタント 山本早織」（Xアカウント:@yamamotosaori_）
