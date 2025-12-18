お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（53）の妻でモデル・蜂谷晏海（33）が17日、自身のインスタグラムを更新。1歳長男と今月誕生した次男のツーショットを公開した。

14日に第2子となる次男を出産した蜂谷。「たくさんのお祝いのコメント 本当にありがとうございます」と祝福の声に感謝しつつ「今はとにかく無事に出産出来て一安心というところです。これまでサポートしてもらった病院の先生や看護師さん助産師さん、家族には感謝です」とつづった。

「ベビバーグはどんな反応かな？まだよく分からないのかな？と思ってましたが、コットの中を覗いたり、トントンしてみたり、背伸びをして弟を見る姿に母は感動です」と弟をのぞき込む長男の姿を披露した。

「弟くんは3116gと立派にお腹の中で育ってくれて、生まれた直後に初乳もゴクゴク飲んでくれてこれまた涙でした」と蜂谷。「2人目ですがすでに新しい景色を見せてもらってます」と記した。

「潤さんのお誕生日の次の日に生まれて、これから１２月はイベント盛りだくさんで楽しみだな」と幸せいっぱい。「ベビバーグはお家で私の母にみてもらって、潤さんも仕事の合間に送り迎えやお風呂もやってくれて、、みんな頑張ってくれている…！ベビバーグから先ほど涙涙の電話がありこちらも、涙… もうすぐ帰るからね！！！私も会いたいよーーーー」とつづった。

「明日からは自宅で育児！」と18日に退院することを明かし、「しばらくは母に来てもらってるのでサポート受けつつ（ありがとう）、ベビバーグとの時間も新生児との時間も噛み締めていこう！」さぁ眠れない数ヶ月の始まりだ！今年もあと残り2週間…！人生で1番濃い2週間になりそうだ」とした。

蜂谷は2022年9月、8年の交際を経て井戸田と結婚。昨年7月に長男が誕生。今月14日に次男を出産した。