新入社員が歓迎会に向かう途中で「やっぱり帰ります」すぐに辞めた新入社員の呆れた言動――大反響セレクション
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年4月9日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
多くの企業が新入社員を迎え入れる春。新卒はもちろん、転職してきた人たちで職場の空気は一変する。とはいえ、せっかく就職したにもかかわらず、すぐに退職してしまう人もいる。業務内容や職場環境が合わなかったなど、人によって理由はさまざまである。
半導体関連企業に20年以上勤めている真田広嗣さん（仮名）が、すぐに辞めてしまった新入社員で印象的だった事例を明かす。
◆異様な雰囲気の新入社員に困惑
「今年の新人の教育係を任せることにしたからよろしく！」
ある日、真田さんは係長から突然の指名を受けた。学生時代から人付き合いには苦手意識がなかったことから、当初はこの任務を楽観的に受け止めていたが……。
新入社員の配属日、真田さんは期待に胸を膨らませながら研修室へ向かった。そこで目にしたのは、他とは明らかに違う雰囲気を醸し出す一人の新入社員だった。
「Aさんは誰とも話すことなく、終始うつむき加減で一点を見つめている。やはり、どこの会社にも一人や二人は変わった人間が入るものだなと」
真田さんは内心そう思いながら、自分が担当する予定の新入社員の名前を呼んだ。すると、その異様な雰囲気を醸し出していた新入社員が反応したのだ。
「一瞬、“まじかよ！”と声が出そうになりましたが、まあ、少し性格が暗いだけかもしれないし、早く心を開いてくれるように頑張ろうなんて考えながら、軽く挨拶をして事務所へ連れて行きました」
それから毎日、真田さんはAさんにつきっきりで教育を行った。しかし、その過程で驚くべき事実に直面する。
「びっくりするくらい理解力がないんです。いちおう、うちは大きな会社なので、入社試験をパスしたということは勉強自体はできるはずなのに、全くもって理解力や応用力がない。同じことを何度教えても覚えられず、毎回初めて聞いたような態度でメモをとる。でも、そのメモは何の役にも立っていないという感じで驚きました」
◆歓迎会に向かう途中で「やっぱり帰ります！」
しばらく経った頃、職場に馴染めていない様子のAさんを同僚たちで歓迎会に誘った。彼は少し困った様子を見せながらも承諾したという。だが……。
「なんと店へ向かう道中、信号待ちしたタイミングで『やっぱり帰ります！』とタクシーから飛び出して去っていったんです」
この出来事を境に、周囲との関係は悪化。数カ月後、Aさんは会社に来なくなった。さらに驚くべきことに、その母親から職場へ電話があった。
「母親の言葉に開いた口も塞がりませんでした。たとえば、『おたくの社員の接し方が悪すぎる！』『全員発達障害だろ！』などと言い放って、結局は半年間の休業手当までもらって退職していきましたね」
◆会社の規定に納得せず、総務にクレーム
それから時が過ぎ、真田さんが現場監督として働いていたタイミングで再び異様な雰囲気の新入社員と遭遇したという。
「半導体ブームで会社は忙しくなり、久しぶりに大量の新入社員が採用されました。そのころのわたしは全体の指導をする立場で、あるとき、県外での研修のため、彼らの出張手続きの手伝いをしていました」
会社の規定では、出張費は事後清算だったが、新入社員のBさんが「なぜ事前にお金がもらえないのか」と食い下がった。
「確かに新入社員のころは給料も少なく、1万円程度の出張費といえども厳しいことは理解できますが、処理の都合上それはできないと伝えました」
だが、真田さんがいくら説明しても納得せず、総務にまでクレームを入れる始末だった。
「結局、総務からも断られたようで、ぶつぶつと独り言のように文句を言っていました」
◆自己中心的な態度が招いた結末
その後も、Bさんの身勝手な行動は続いた。
「先輩が残業して頑張っているなか、定時を過ぎると不機嫌そうに『帰っていいですか？』と言って本当に帰ったり、急遽欠員が出たときのフォローをお願いされたときも『オンラインゲームの約束があるので』と断ったり、とにかく自己中心的でまわりに気をつかわせていました」
周囲の反応としては、当初は半ば笑い話で済んでいたが、現場に余裕がなくなるにつれて、いよいよ事態は深刻化。飲み会の場で、ある先輩から叱責を受けた。
「注意を受けてしばらくは気を付けているものの、すぐに元通りになってしまい、改善が見られませんでした」
こうして職場での人間関係は絶望的になってしまった。そして、Bさんは1年たらずで退職。
「今でも、どのように接するのが正解だったのかわからないままです」
＜取材・文／日刊SPA！取材班＞
