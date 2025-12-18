“あおり運転”してきた車を交番まで誘導した結果…運転手が青ざめた顔で警察に捕まるまで――大反響セレクション
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年3月25日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2024年あおり運転実態調査』によれば、あおり運転をされたことがあるドライバーは72.5％であった。2023年の53.5％よりも大幅に上昇し、半年間でも24.1％と多くのドライバーがあおり運転に遭遇していることがわかった。
今回は、仕事帰りに“あおり運転”に遭遇した2人のエピソードを紹介する。
◆“まるで追い詰められている”感覚だった
仕事が終わり、帰宅するために車を走らせていた佐々木綾子さん（仮名・30代）。突然後ろから異常なスピードで近づいてくる車が目に入ったという。
「急いでいるのかと思ったのですが、私の車にぴったりとくっついて、車間距離をほとんどとらずに“あおり”はじめたんです」
佐々木さんは焦らず冷静に運転を続けようとしたのだが、その車がどんどん近づいてきたため、“まるで追い詰められている”感覚に陥った。
「左に車線を変更して少し距離をとろうとしましたが、その車は私の横に並ぶと、右側から前に割り込んできたんです」
驚いた佐々木さんは急ブレーキを踏んだ。しかし、その後も減速をしながら急ブレーキをかける行為を繰り返された。
「恐怖と混乱で冷や汗が流れました。前にはほかの車も多くて危険な状況だと思いました」
そのとき、目の前をパトカーが通り過ぎ、あおり運転の車を止めたという。
「本当に運がよかったです。警察官がその車に近づいて運転手に声をかけました。運転手は反論していましたが、徐々に黙り込んでいきましたね」
そして、さらに驚くべき事実が判明する。
◆無免許でのあおり運転が判明して…
「警察官が免許証の提示を求めたところ、なんと“無免許”だったんです」
運転手は無免許運転のうえ、あおり運転をしていたため、警察官はその場で逮捕することになったそうだ。
「無免許の運転手に対して適切な処罰が課せられることを知り、ようやく安心できました。警察官に連れていかれる姿を見届けたとき、やっと恐怖から解放された気がしました」
警察官からは、「お疲れ様です。もう大丈夫ですよ」と声をかけられた。
「その言葉に心からホッとしたと同時に、警察の迅速な対応に感謝しかありませんでした」
◆制限速度は50キロ、“スピードを上げる必要はない”と判断
「仕事帰りの夜、私はいつものように車で自宅に向かっていました」
金田進さん（仮名・30代）は、郊外の片道一車線を走っていた。この日は、そこまで混雑していなかったのだが、後ろから猛スピードで近づいてくる車がバックミラーに映り込んだという。
「え、近すぎないか？」
次の瞬間、その車はパッシングを繰り返し、クラクションを鳴らしはじめた。
「どうやら私の速度が気に入らなかったみたいですね。でも、制限時速は50キロ。私はその速度を守っているし、無理に“スピードを上げる必要はない”と判断しました」
すると、その車は金田さんの車を追い越し、直後に急ブレーキをかけてきた。
「危うく追突しそうになって、なんとかハンドルを切って難を逃れました。心臓はバクバクでした」
その車は前方で蛇行運転を続け、金田さんを威嚇してきたという。
「相手は30代くらいの男性で、助手席にも誰か乗っていましたね。巻き込まれたくないけど、どうすればよいのか……。それだけを考えて走っていました」
