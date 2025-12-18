※写真はイメージです

大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年3月25日　記事は取材時の状況）　＊　　＊　　＊

　ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。

　自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2024年あおり運転実態調査』によれば、あおり運転をされたことがあるドライバーは72.5％であった。2023年の53.5％よりも大幅に上昇し、半年間でも24.1％と多くのドライバーがあおり運転に遭遇していることがわかった。

　今回は、仕事帰りに“あおり運転”に遭遇した2人のエピソードを紹介する。

◆“まるで追い詰められている”感覚だった

　仕事が終わり、帰宅するために車を走らせていた佐々木綾子さん（仮名・30代）。突然後ろから異常なスピードで近づいてくる車が目に入ったという。

「急いでいるのかと思ったのですが、私の車にぴったりとくっついて、車間距離をほとんどとらずに“あおり”はじめたんです」

　佐々木さんは焦らず冷静に運転を続けようとしたのだが、その車がどんどん近づいてきたため、“まるで追い詰められている”感覚に陥った。

「左に車線を変更して少し距離をとろうとしましたが、その車は私の横に並ぶと、右側から前に割り込んできたんです」

　驚いた佐々木さんは急ブレーキを踏んだ。しかし、その後も減速をしながら急ブレーキをかける行為を繰り返された。

「恐怖と混乱で冷や汗が流れました。前にはほかの車も多くて危険な状況だと思いました」

　そのとき、目の前をパトカーが通り過ぎ、あおり運転の車を止めたという。

「本当に運がよかったです。警察官がその車に近づいて運転手に声をかけました。運転手は反論していましたが、徐々に黙り込んでいきましたね」

　そして、さらに驚くべき事実が判明する。

◆無免許でのあおり運転が判明して…

「警察官が免許証の提示を求めたところ、なんと“無免許”だったんです」

　運転手は無免許運転のうえ、あおり運転をしていたため、警察官はその場で逮捕することになったそうだ。

「無免許の運転手に対して適切な処罰が課せられることを知り、ようやく安心できました。警察官に連れていかれる姿を見届けたとき、やっと恐怖から解放された気がしました」

　警察官からは、「お疲れ様です。もう大丈夫ですよ」と声をかけられた。

「その言葉に心からホッとしたと同時に、警察の迅速な対応に感謝しかありませんでした」

◆制限速度は50キロ、“スピードを上げる必要はない”と判断

「仕事帰りの夜、私はいつものように車で自宅に向かっていました」

　金田進さん（仮名・30代）は、郊外の片道一車線を走っていた。この日は、そこまで混雑していなかったのだが、後ろから猛スピードで近づいてくる車がバックミラーに映り込んだという。

「え、近すぎないか？」

　次の瞬間、その車はパッシングを繰り返し、クラクションを鳴らしはじめた。

「どうやら私の速度が気に入らなかったみたいですね。でも、制限時速は50キロ。私はその速度を守っているし、無理に“スピードを上げる必要はない”と判断しました」

　すると、その車は金田さんの車を追い越し、直後に急ブレーキをかけてきた。

「危うく追突しそうになって、なんとかハンドルを切って難を逃れました。心臓はバクバクでした」

　その車は前方で蛇行運転を続け、金田さんを威嚇してきたという。

「相手は30代くらいの男性で、助手席にも誰か乗っていましたね。巻き込まれたくないけど、どうすればよいのか……。それだけを考えて走っていました」