かつて地震が起きた跡である活断層をつぶさに調べると、これから起こるであろう地震が見えてくるという。実際、阪神・淡路大震災は、筆者をはじめ多くの専門家が大地震発生の可能性を指摘していた。しかし、制度の裏付けがある気象予報士と違い、地震研究者の「予報」は軽視されがちだ。地震大国ニッポンが今後とるべき対策とは？※本稿は、地球科学者の尾池和夫『活断層のリアル 京大元総長が語る入門講義』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。

阪神・淡路大震災は

専門家によって予見されていた

まず、活断層とは何か。

ある面で地層が断ち切られてずれているのが断層です。断層の中に、過去に繰り返し大地震を引き起こした断層面が地表に現れたものがあります。それが「活断層」で、将来また大地震を起こす力を持っています。

大地震を起こした活断層が次の地震を起こすエネルギーを蓄えるまでには、数千年の時間が必要です。ということは、歴史資料から大地震発生を読み取れた活断層は、しばらく動かないということになります。

歴史上、震災のない活断層があれば、そこに住む人は将来の大地震に備える必要があることになります。

日本にはおよそ2000の陸の活断層があり、そのいくつかが集まって「活断層帯」として大地震を起こします。

1995年1月17日午前5時46分52秒、兵庫県南部地震が発生しました。その地震による震災は、阪神・淡路大震災と呼ばれています。

死者6436人、家屋の全壊10万戸をはじめとして大きな被害が出ました。

明石海峡の地下約16キロメートルを震源とする地震で、地震の規模はマグニチュード7.3、揺れの強さは、淡路、神戸、阪神間で震度7を記録しました。

