¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÊÆ¹ñÂåÉ½¤¬¥¸¥ç¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¤é£³¿Í¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¡¡ÆüËÜ¤ÎºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤Ë
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¤ËÍèÇ¯£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë£³¿Í¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥óÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î¥¯¥ì¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¥º¡Ê£³£²¡Ë¡¢¿·¿Í¤Î¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ê£²£´¡Ë¤Î£³¿Í¤À¡£
¡¡¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ç£²£±Ç¯¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥º¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££µ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£³ÅÙ£²·å¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£³£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£±£·£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢£±£³¾¡£±£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£³¡¦£´£²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥º¤Ïº£µ¨¤«¤éÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢£±£²¾¡£¸ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£µ£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²£´Ç¯¤Þ¤Ç¤Ïµß±ç¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÌò³ä¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ïº£Ç¯£¸·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¼ã¼êÍË¾³ô¤Ç¡¢£µ¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£°£¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££´£¸²ó¤Ç£µ£·Ã¥»°¿¶¤Î¹äÏÓ¤À¡£
¡¡À¤³¦°ìÃ¥´Ô¤òÁÀ¤¦ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¡Ê£³£³¡Ë¡¢º£µ¨£¶£°È¯¤òÊü¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¡¢£µ¥Ä¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡¢¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤ò¸Ø¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¡Ê£³£°¡Ë¡¢º£µ¨¡Ö£³£°¡½£³£°¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¥«¥Ö¥¹¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°³°Ìî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬´é¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ïº£µ¨¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡¢º£µ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£±£´¾¡¤òµó¤²¤¿¥«¥Ö¥¹¤Î¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ü¥¤¥É¡Ê£³£´¡Ë¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¶¯ÎÏ¤Ê¿ØÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£