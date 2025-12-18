DAIGO、妻・北川景子を「僕のスター」と告白！サンタ役で9年ぶり出演「きかんしゃトーマス」クリスマス映画舞台挨拶
2025年12月13日、「きかんしゃトーマス」初のクリスマスムービー『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』の公開記念舞台挨拶がユナイテッド・シネマ豊洲で開催された。今作で声優を務めたDAIGOさんは「Xmasのおうちパーティーにお呼ばれ」をイメージした衣装で登壇。煙突にリースを飾るなどクリスマス仕様に着飾ったトーマスと対面し、特製クリスマスツリーを前に点灯式を実施した。
【画像】きかんしゃトーマス初のクリスマス映画、名場面を写真でチェック
■子どもたちの「DAIGOさーん！」コールで登場
きかんしゃトーマスと子どもたちから「DAIGO さーん！」コールを受け登場したDAIGOさん。客席中央から現れるという演出に、子どもたちは大喜びだ。笑顔で手を振りながら、キッズたちとハイタッチを交わすサービス精神たっぷりの姿に、親御さんたちからも歓声が上がる。
舞台上では、煙突にリースを飾るなどクリスマス仕様に着飾ったトーマスがお待ちかね。「初めましてだよね？」とDAIGOさんが挨拶すると、トーマスは「僕もDAIGOさんに会えてうれしい！」と笑顔で返事をした。
■DAI語炸裂！トーマスも「SSMG」で応戦
映画のポイントを訊かれたDAIGOさんは、しばらく考えた後に「分かりやすくいうと…『SCM』」とおなじみのDAI語を披露。「『S』スーパー『C』クリスマス『M』ムービー」と説明して、「トーマス、パーシー、みんなが大活躍していて、ひとつの目標に向かって頑張ることの大切さを教えてくれます」とためになるポイントも教えてくれた。
ここでDAIGOさんが「トーマスもDAI語で映画の見どころを教えてよ」と無茶ぶりすると、なんとトーマスが「SSMGかな」と即答。「『S』サンタさんを『S』探して『M』みんなで『G』頑張るところ」という見事な解説に、DAIGOさんは「4文字はレベルが高い！すごいよ、トーマス！」と大感激していた。
本作はトーマスたちがDAIGOさん扮するサンタさんを探すことが物語の鍵となることを踏まえ、DAIGOサンタさんは見つかるのか？という質問には「それは…『MOS』。『M』観ての『O』おたの『S』しみです！」とユーモアたっぷりに回答してみせた。
■娘と息子のかくれんぼに大慌て！パパDAIGOのほっこりエピソード
「サンタさんをさがせ！」というタイトルにちなみ、誰かを必死に探した思い出を訊かれたDAIGOさんは、ほっこりエピソードを披露してくれた。
「家の中で、娘と息子が見当たらなくなって。焦って必死に探しまわったら、カーテンの裏からみつけました。二人でかくれんぼしていたらしい」
さらに「今、下の子が『きかんしゃトーマス』が大好きで」と続けると、トーマスが「それはうれしいなぁ！」と喜びの反応。「きかんしゃの中で一番好きなのは、パーシーなんだけど」と明かすと、トーマスは「映画ではパーシーが大活躍だから、きっと楽しめるよ！」とおすすめした。DAIGOさんは、改めてトーマスの会話力に感嘆。「やっぱり、この瞬発力が長く愛される秘訣なんですね。僕もいちタレントとして、瞬発力や対応力を鍛えて頑張りたいです、トーマスのように」と心に誓う場面もあった。
■「スターは妻です！」クリスマスツリー点灯式で妻への愛を告白
イベントのハイライトは、特製クリスマスツリーの点灯式。キラキラ輝く星を手に持ったDAIGOさんが「たくさんの子どもたちにこの映画が届きますように」と願いを込めて、ツリーの一番上に星を飾ると、全体がキラキラと光り輝いた。
星の点灯式にちなみ、自身にとっての“スター”を訊かれたDAIGOさんは「たくさんの先輩たちもいるけれど…スターは妻です！」と即答。会場から大きな拍手が湧き起こる中、妻の北川景子さんが出演する映画も絶賛上映中であることに触れ、「今、(夫婦で)真逆の(内容の)作品に出ています。ぜひ、二つとも楽しんでほしいです」と呼びかけた。「多分、『トーマス』を後に観たほうがいいかも。順番的に。ハッピーになれますから」というアドバイスも忘れなかった。
妻をスターだと思う理由については「朝早くの番組に出ていても、朝の早い感じがない。僕だと明らかに『この人今日朝が早かったんだな』という顔になる(笑)。マインドも含めてスターだと思っています」と相変わらずの愛妻家ぶりを披露した。
■DAIGOとトーマスの『うぃっしゅ！』でハッピーなフィナーレ
フィナーレでDAIGOさんは「映画を観た帰りには、笑いたくなっちゃうと思います。『HHH』です」とニッコリ。「『ホッホッホー！』と笑いながら帰れるハッピーな映画になっています」と自身が演じたサンタクロースのセリフを挙げた。
「ぜひ、みなさん楽しんでください！メリークリスマス、うぃっしゅ！」と決めると「トーマスも！」と呼びかけ。トーマスも「うぃっしゅ！」と応じて、舞台挨拶を締めくくった。フォトセッションでは、サンタクロースに扮したキッズ・サンタたち総勢10名が参加。トーマス仕様のクリスマスツリーをバックに、笑顔いっぱいの撮影が行われた。
友達と協力することの大切さ、誰かの願いに寄り添う優しさを教えてくれる本作は、今まさに全国の映画館で上映中。この冬、家族みんなで映画館へ出かけて、クリスマスの思い出を作ってみては？
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.
