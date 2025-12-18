【算数クイズ】初級編の算数クイズ！ 数字の並びに隠された規則を見抜けるかがポイントです。□に入る数字を1分以内に解けたら、ひらめき力はかなり高めかも？

数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！

一見バラバラに見える数字ですが、ある決まったルールに従って並んでいます。

問題：2、3、7、16、32、□

□に入る数字は何でしょうか？

ヒント：増え方に注目してみましょう。

正解：57

正解は「57」でした。

▼解説
この数列は、前の数に連続する平方数を足していく規則になっています。

2 ＋ 1（1²） ＝ 3
3 ＋ 4（2²） ＝ 7
7 ＋ 9（3²） ＝ 16
16 ＋ 16（4²） ＝ 32
32 ＋ 25（5²） ＝ 57

「足す数」が1、4、9、16、25……と平方数になっていることに気づけるかがポイントでした。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)