【算数クイズ】2、3、7、16、32に続く数字は？ 1分で解けたらひらめき力が高め
数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！
一見バラバラに見える数字ですが、ある決まったルールに従って並んでいます。
ヒント：増え方に注目してみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
この数列は、前の数に連続する平方数を足していく規則になっています。
2 ＋ 1（1²） ＝ 3
3 ＋ 4（2²） ＝ 7
7 ＋ 9（3²） ＝ 16
16 ＋ 16（4²） ＝ 32
32 ＋ 25（5²） ＝ 57
「足す数」が1、4、9、16、25……と平方数になっていることに気づけるかがポイントでした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見バラバラに見える数字ですが、ある決まったルールに従って並んでいます。
問題：2、3、7、16、32、□□に入る数字は何でしょうか？
ヒント：増え方に注目してみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：57正解は「57」でした。
▼解説
この数列は、前の数に連続する平方数を足していく規則になっています。
2 ＋ 1（1²） ＝ 3
3 ＋ 4（2²） ＝ 7
7 ＋ 9（3²） ＝ 16
16 ＋ 16（4²） ＝ 32
32 ＋ 25（5²） ＝ 57
「足す数」が1、4、9、16、25……と平方数になっていることに気づけるかがポイントでした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)