異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より『呪われ公爵と捨てられた花嫁の最愛婚』が紙コミックス化
ファンギルドは異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より、累計70万DLの人気作『呪われ公爵と捨てられた花嫁の最愛婚』(漫画：汀よしの／原作：歪牙龍尾)を「紙コミックス」化。2025年12月17日(水)に発売した。
誰にも理解されなかった痛みを抱えた2人が、最愛の人とその苦しみを乗り越えていくロマンスファンタジー！
「──死なせたくない。私はこの方を信じたい」
「仮病令嬢」と呼ばれ、婚約破棄されてしまったリズ。そんなリズのもとに、「呪われ公爵」の異名をもつリシンから新たな縁談が届く。
呪いによって錯乱し婚約者を襲ったというリシン。しかし、実際に会ってみると彼は噂とは真逆の人物で──!?
■書店購入特典
対象作品を購入すると「書店限定イラストカード」や「書店限定特典ペーパー」がプレゼントされる。
■電子書店フェア情報
コミックシーモアほかでは、2025年12月18日(木)〜12月31日(水)の期間、【通常版】は無料や割引、【単行本版】は試読増量のお得なフェアが開催される。
■『呪われ公爵と捨てられた花嫁の最愛婚』
漫画：汀よしの／原作：歪牙龍尾
本体価格：720円(税抜)
