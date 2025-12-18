海外マンガの日本配信を行う出版社Rush!、韓国発の人気ロマンスファンタジーを紙書籍化
ファンギルドが運営する漫画出版社Rush!は、「少し苦くって、甘酸っぱいちょっとオトナの恋。」をお届けするレーベル「comic Lime」より、韓国発の話題作『濡れ衣令嬢のやり直し結婚生活』(作画：berry／原作：LaChic)の紙コミックスを2025年12月17日に発売した。
あの時に戻る事が出来たら…すべての過ちを正します
国一番の名門貴族と名高いバイエルン家の長女・アネット。皇太子の婚約者として誰もが羨む生活を送るはずが、とある濡れ衣を着せられたことで婚約破棄され、皇帝の私生児であるラフェルと政略結婚することに。ところが傍若無人な夫との結婚生活は冷え切っており、アネットは苦痛と病に蝕まれ非業の死を迎えてしまう。死の間際、「過去に戻りたい」と願うアネットだったが目を覚ますと5年前――結婚式の前日に逆戻りしていて…！？
■『濡れ衣令嬢のやり直し結婚生活』
作画：berry／原作：LaChic
本体価格：990円(税抜)
