フリーアナウンサーの新井恵理那（35）が17日、自身のインスタグラムを更新。警察署長を務めた制服ショットを公開した。

「川崎警察署の1日警察署長を務めさせていただきました！」と報告。「川崎市は小学生から大学生時代まで過ごした故郷なので、お集まりくださったみなさんと交通安全や防犯についてのトークやトラビックで意識を高め合うことができ、とても感慨深く、光栄でした！」とつづった。

「パトロールもさせていただきました!」と新井アナ。「日が暮れるのが早くて気持ちも忙しなくなり 交通量も増える12月は、例年、最も交通事故が多くなります」とし、「忘年会シーズンでもありますから、飲酒運転もしない、させない、でいきましょう！わたしも気持ちが引き締まりました！」とした。

今月22日に36歳の誕生日を迎えることもあり、「誕生日まで祝ってくださり、あたたかく迎えてくださった川崎警察署のみなさん、松尾署長、大切なお話を楽しく盛り上げてくださったポマーレそりまちさん、関係者のみなさま、ありがとうございました」と記した。

この投稿に、ファンからは「制服姿かわいいです！」「かわいすぎ」「めちゃめちゃ似合ってる」「コレで子持ちなんだからびっくりよ」「逮捕して！」「やはり制服姿は凛々しくて素敵です！」「バッチリ敬礼が決まってるね」「相変わらず綺麗」などのコメントを寄せている。