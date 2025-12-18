■カーリング混合ダブルス ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選（日本時間18日、カナダ）

【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個

カーリング・混合ダブルスのミラノ・コルティナオリンピック™世界最終予選の予選リーグ第7戦が行われ、グループAの首位・韓国（6勝）が同2位のチェコ（5勝1敗）に敗れたため6勝で並び両チームのプレーオフ進出が決定。3位だった日本（5勝2敗）は予選リーグ敗退となり、五輪出場枠の獲得はならなかった。

この日行われた予選リーグ最終戦で4勝2敗とした小穴桃里（30）・青木豪（26）ペアの日本代表は体調不良で大会途中に棄権したオーストリアに不戦勝で5勝2敗に。韓国とチェコの結果次第でプレーオフ進出がかかっていた。

16チームが2つの五輪出場枠を争う今大会。8チームがグループAとグループBに別れて総当たりの予選リーグを戦う。各グループ1位同士の決定戦で代表1枠が決まり、各グループ2位同士の決定戦勝者と1位同士の決定戦敗者が試合を行い、もう一つの代表枠が決まる。

五輪出場に出場できるのは10チームで、すでに開催国イタリアを含め8チームが出場権を得ており、今大会の世界最終予選で残りの2チームを争う。

日本は女子が8大会連続で五輪出場を決めている。

※写真は左から青木選手、小穴選手

【日本の予選リーグ】

14日 ● 4ー7 韓国

15日 〇 8ー3 チェコ

● 6ー7 ラトビア

16日 〇 7−3 ドイツ

17日 〇 7−3 フィンランド

〇 11−2 トルコ

18日 〇 オーストリア※不戦勝