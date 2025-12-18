竹書房は、「竹コミ！」で連載中の『我が妹のためならば』(漫画：葵日向)を2025年12月17日(水)に発売した。



【あらすじ】

2年前に両親を亡くした高校生の双子、ギャルな美沙とチャラめな史郎、3歳の妹・ちーちゃんの3人暮らしをすることに!

「こんな見た目の子達が育てらてるの…?」と周囲は心配するけれど、実際は──。

ちーちゃんを愛でて愛でて、愛でまくり!!

我が妹は世界でいちばん可愛いんだから!!!

ちょっぴり騒がしくて、めちゃくちゃ愛おしい。

SNSで大反響の、双子のヤンチャ兄妹×天使すぎる妹、溺愛ほのぼのコメディ♪



【見どころ】

ちーちゃん、にぃに、ねぇねが3人で一緒に成長していくストーリー。

3人だから大変でも、3人だから頑張れて楽しいことがいっぱいある、ぽかぽか家族の日常です！











■『我が妹のためならば』第一巻

漫画：葵日向

発売日：2025年12月17日

判型・ページ数：B6・144ぺージ

定価：858円(税込)