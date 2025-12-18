ヤンチャな双子×天使すぎる妹！『我が妹のためならば』第1巻、12/17発売
竹書房は、「竹コミ！」で連載中の『我が妹のためならば』(漫画：葵日向)を2025年12月17日(水)に発売した。
【あらすじ】
2年前に両親を亡くした高校生の双子、ギャルな美沙とチャラめな史郎、3歳の妹・ちーちゃんの3人暮らしをすることに!
「こんな見た目の子達が育てらてるの…?」と周囲は心配するけれど、実際は──。
ちーちゃんを愛でて愛でて、愛でまくり!!
我が妹は世界でいちばん可愛いんだから!!!
ちょっぴり騒がしくて、めちゃくちゃ愛おしい。
SNSで大反響の、双子のヤンチャ兄妹×天使すぎる妹、溺愛ほのぼのコメディ♪
【見どころ】
ちーちゃん、にぃに、ねぇねが3人で一緒に成長していくストーリー。
3人だから大変でも、3人だから頑張れて楽しいことがいっぱいある、ぽかぽか家族の日常です！
■『我が妹のためならば』第一巻
漫画：葵日向
発売日：2025年12月17日
判型・ページ数：B6・144ぺージ
定価：858円(税込)
【あらすじ】
2年前に両親を亡くした高校生の双子、ギャルな美沙とチャラめな史郎、3歳の妹・ちーちゃんの3人暮らしをすることに!
「こんな見た目の子達が育てらてるの…?」と周囲は心配するけれど、実際は──。
ちーちゃんを愛でて愛でて、愛でまくり!!
我が妹は世界でいちばん可愛いんだから!!!
SNSで大反響の、双子のヤンチャ兄妹×天使すぎる妹、溺愛ほのぼのコメディ♪
【見どころ】
ちーちゃん、にぃに、ねぇねが3人で一緒に成長していくストーリー。
3人だから大変でも、3人だから頑張れて楽しいことがいっぱいある、ぽかぽか家族の日常です！
■『我が妹のためならば』第一巻
漫画：葵日向
発売日：2025年12月17日
判型・ページ数：B6・144ぺージ
定価：858円(税込)