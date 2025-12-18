東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6605　高値0.6635　安値0.6599

0.6663　ハイブレイク
0.6649　抵抗2
0.6627　抵抗1
0.6613　ピボット
0.6591　支持1
0.6577　支持2
0.6555　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5774　高値0.5794　安値0.5767

0.5817　ハイブレイク
0.5805　抵抗2
0.5790　抵抗1
0.5778　ピボット
0.5763　支持1
0.5751　支持2
0.5736　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3787　高値1.3798　安値1.3753

1.3851　ハイブレイク
1.3824　抵抗2
1.3806　抵抗1
1.3779　ピボット
1.3761　支持1
1.3734　支持2
1.3716　ローブレイク