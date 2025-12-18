東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6605 高値0.6635 安値0.6599
0.6663 ハイブレイク
0.6649 抵抗2
0.6627 抵抗1
0.6613 ピボット
0.6591 支持1
0.6577 支持2
0.6555 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5774 高値0.5794 安値0.5767
0.5817 ハイブレイク
0.5805 抵抗2
0.5790 抵抗1
0.5778 ピボット
0.5763 支持1
0.5751 支持2
0.5736 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3787 高値1.3798 安値1.3753
1.3851 ハイブレイク
1.3824 抵抗2
1.3806 抵抗1
1.3779 ピボット
1.3761 支持1
1.3734 支持2
1.3716 ローブレイク
