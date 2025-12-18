今回は、家事育児一切せず、妻にモラハラ発言を繰り返す夫を置いて、沖縄に行った妻のエピソードを紹介します。

「私はあんたの母親じゃない！」

「家事も育児もまったくやらず、日頃から私にモラハラ発言を繰り返していた夫。ママ友にそのことを相談したら、『息抜きに沖縄に一緒に旅行しよう』と言ってくれたので、娘を連れて沖縄に行くことになりました。

夫には沖縄に行くことは何も話しておらず、こっそり娘と家を出ようと思っていたんです。でも、いざ旅行に出発という時に、夫が脚を骨折した状態で帰宅。

『俺を置いて旅行なんて許せない！』『俺の母さんだったらこんなひどいことはしない！』と夫はものすごい勢いで怒ってきましたが、『私はあんたの母親じゃない！』『自分のことぐらい自分でしたら？』と言って、空港に向かいました」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2024年7月）

ちなみに義実家は近所だそうで、夫の世話は義母がきっとしてくれるとのこと。これで夫が反省してくれるといいですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。