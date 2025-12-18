１７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２２８ドル安 オラクル急落し半導体株売られる １７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２２８ドル安 オラクル急落し半導体株売られる

１７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２２８．２９ドル安の４万７８８５．９７ドルと４日続落した。オラクル＜ORCL＞のＡＩデータセンターへの建設計画に関し、投資会社の一部が出資交渉から撤退したと伝わり、同社株が急落。半導体株が売られ全体相場を押し下げた。



キャタピラー＜CAT＞が株価水準を切り下げたほか、ＧＥベルノバ＜GEV＞やビストラ＜VST＞が下値を模索。デル・テクノロジーズ＜DELL＞やバーティブ・ホールディングス＜VRT＞が軟調で、オクロ＜OKLO＞やビッグベア．ａｉ ホールディングス＜BBAI＞が大幅安となった。一方、シェブロン＜CVX＞やプロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞、セールスフォース＜CRM＞がしっかり。チポトレ・メキシカン・グリル＜CMG＞が高い。



ナスダック総合株価指数は４１８．１４ポイント安の２万２６９３．３２と大幅反落した。エヌビディア＜NVDA＞やアルファベット＜GOOG＞、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が売られたほか、パランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞やテスラ＜TSLA＞が値を下げ、オープンドア・テクノロジーズ＜OPEN＞やテラウルフ＜WULF＞、チルドレンズ・プレイス＜PLCE＞が急落した。半面、ネットフリックス＜NFLX＞が小高く、ユーデミー＜UDMY＞が急伸した。



