１７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５５．９４ドル（＋０．６７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３７３．９ドル（＋４１．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６６２３．７セント（＋３５３．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０６．２５セント（－３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４０．５０セント（＋４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５８．２５セント（－４．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９１．６９（±０．００）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝５５．９４ドル（＋０．６７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３７３．９ドル（＋４１．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６６２３．７セント（＋３５３．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０６．２５セント（－３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４０．５０セント（＋４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５８．２５セント（－４．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９１．６９（±０．００）
出所：MINKABU PRESS