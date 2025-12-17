「アシックス（ASICS）」が、西日本最大規模の直営店「アシックスグランフロント大阪（ASICS GRAND FRONT OSAKA）」を、12月27日にリニューアルオープンする。シューズの履き心地を確認できる約20mの試し履きトラックを新設するほか、予約制・有料のコンシェルジュサービスや専門スタッフによるランニングフォーム測定なども導入し、より納得感のあるシューズ選びに繋げる。

同店は2013年4月に国内4店舗目のアシックス直営店としてオープンしており、売り場面積は約548平方メートル。リニューアル後は、ランニング、テニス、バスケットボール用のシューズやウェア、アクセサリーを揃えるほか、ライフスタイルスニーカー「アシックススポーツスタイル（ASICS SportsStyle）」の取り扱いも強化する。

予約制のコンシェルジュサービス「アシックスコンシェルジュサービス（ASICS CONCIERGE SERVICE）」では、ランニングのスペシャリストによるパーソナル接客サービスを提供。初心者から上級者まで、さまざまななレベルのランナーの悩みに寄り添った商品選びをサポートする。料金は1回3300円。

専門スタッフによる「アシックスランニングラボ（ASICS RUNNING LAB）」は、機器を装着してトレッドミルを走り、ランニングの総合的な能力を計測するサービス。予約制で、料金はフル測定が2万1400円、フォームのみの測定が5090円など。

ほかに、4台のカメラで足を撮影し、約15秒でデータ化する3Dスキャンサービスも提供する。予約不要で無料。

◾️「アシックスグランフロント大阪」

所在地：大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ナレッジキャピタル 3F

営業時間：11:00〜19:00

定休日：不定休

電話番号：0120-068-806