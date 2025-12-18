【主演・内田理央× 伊藤健太郎 × 中村ゆりか】1月6日(火)深夜24時30分スタート ドラマチューズ！「略奪奪婚」メインビジュアル解禁！松本大輝＆川島鈴遥＆ISSEI＆小野塚勇人＆街田しおん＆ 野村真美の出演決定!!!OPテーマはFaulieu.の「LOOP」!!!

2026年1月6日(火) 深夜24時30分放送スタート

放送後、TVerにて見逃し配信 Prime Video にて見放題独占配信

ドラマチューズ！「略奪奪婚」

テレ東では、2026年1月6日(火)から、ドラマチューズ！「略奪奪婚」(毎週火曜 深夜24時30分～)を放送します。

2022年に電子コミックとして販売されるや否や、“元嫁 VS.今嫁の醜悪な妊娠バトル”として同世代の読者から共感の声を集めた山田芽衣による同名作を実写ドラマ化！長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女性だった・・・。そんなショッキングな出来事から幕を開ける本作。スピード感のある展開と一癖も二癖もある登場人物たちの人間模様が、上質なスパイラルサスペンスを生み出します。「夫を社会的に抹殺する5つの方法」や「夫の家庭を壊すまで」、「夫よ、死んでくれないか」など、愛や怒りなど視聴者の強い共感を呼んできた不倫・復讐ジャンルにおいて、更なる心の奥底をえぐる刺激的ドラマをお届けします。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負け・・・。そんな問題だらけでコンプレックスを抱えた登場人物たちが、血を流しながら見せる幸せ探しのストーリー。復讐ドラマに定評のあるテレ東だからこそ実現したノンストップサスペンスです。

主人公の千春役を内田理央が、千春の夫・司役を伊藤健太郎が、司の不倫相手・えみる役を中村ゆりかが演じることは既報の通りですが、この度ドラマのキーマンとなる6名のキャストを解禁します!!!



千春が利用する元ホストのナオ役に、「第31回 ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリに輝き、「ウルトラマンデッカー」(2022～2023年 テレ東)では主演に大抜擢。以後もドラマ「ジョフウ ～女性に××××って必要ですか？～」(2025年 テレ東)や「恋フレ ～恋人未満がちょうどいい～」(2025年 MBS)など話題作への出演が続いている松本大輝、司の病院の事務員・梅田亜衣役に映画「遺書、公開。」(2025年)、ドラマ「フォレスト」(2025年 ABC テレビ)、舞台「WARBRIDE -アメリカと日本の架け橋 桂子・ハーン」(2025年)と多方面での活躍を見せる川島鈴遥。えみるの元カレで人気ライバーの海斗役には、今年デジタルシングル「Go Getter feat. AK-69」でアーティストデビュー、ドラマ「もしも世界に「レンアイ」がなかったら」(2025年 CBC テレビ)や朗読劇「また、桜の国で」(2025年)など幅広いジャンルでの活躍を見せるISSEI が決定しました。さらに、千春のお気に入りでNo.1ホストのヒロキ役を劇団EXILEのメンバーでドラマ「仮面ライダーエグゼイド」(2016～2017年 テレビ朝日)、映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」(2023年)、「火喰鳥を、喰う」(2025年)などへの出演で注目を集める小野塚勇人、司の母親で司の兄の隆に熱い愛情を捧ぐ相葉藍子役をドラマ「D&D～医者と刑事の捜査線～」(2024年 テレ東)、「ソロ活女子のススメ５」(2025年 テレ東)、「シャドウワーク」(2025年 WOWOW)など、ジャンルを問わず数多くの作品に出演する街田しおん、お金にだらしなく実の娘である千春のお金を頼りにしている佐久間早苗役を「橋田壽賀子ドラマ 渡る世間は鬼ばかり」(1990～2011年 TBS)の岡倉葉子役で幅広い年代から支持を集め、映画やバラエティー番組でも魅力を発揮しているベテラン俳優の野村真美が務めます。主人公の千春を取り巻く、個性強めなキャラクター達の人間模様をお楽しみに！

（上段左から 松本大輝、川島鈴遥、ISSEI ／ 下段左から 小野塚勇人、街田しおん、野村真美）

コメント紹介

● ナオ役 ／ 松本大輝

ナオ役を演じさせていただきます、松本大輝です。ナオは千春の復讐に条件を出して協力していく、登場人物では珍しく悪いことや最低な事をしてるのになんだかんだ憎めない良いやつかも…と視聴者の皆様に思っていただける役だと思います。悪い部分や可愛い部分を持ち合わせてるナオを丁寧に演じていきたいと思います。千春の復讐は叶うのか、略奪奪婚最後まで是非ご覧ください！

● 梅田亜衣役 ／ 川島鈴遥

誰かを愛することも、自分を愛することも簡単じゃない。他者から見ると不恰好な関係性でも、登場人物たちは必死に、そしてまっすぐに生きていると感じました。梅田としてこの作品に参加できることをとても嬉しく思います。心を込めて演じます！

● 海斗役 ／ ISSEI

海斗役を演じさせていただきます、ISSEIです。僕が演じる海斗は、人気ライバーで、配信で見せる明るく親しみやすい一面と、その裏に隠された“もう一つの顔”を持つ二面性の人物で、ドラマの鍵を握る注目ポイントになっております。どんな結末になるのか是非、最後までご覧ください！

● ヒロキ役 ／ 小野塚勇人

作品の見どころとしましては、人間それぞれ欲望、愛、それを埋めるための自傷的な行動なども含めて、すごくそれぞれがいい意味で醜く足掻いていてとても人間的なドラマだなと思いました。僕の役としてはNo. 1ホストということで、普段なれない自分に酔った演技というものに挑戦しました。是非観てください！！

● 相葉藍子役 ／ 街田しおん

登場人物全員が心に闇をかかえていて、激しい展開に目が離せません。ドロドロながらも切なく激しく楽しめるドラマになりそうです。私も今回のような役は初挑戦。楽しみながら演じさせて頂いてます。是非ご覧下さい！

● 佐久間早苗役 ／ 野村真美

今回演じさせていただくのは、主人公千春の母親役。今まで演じた事のない役。そうめちゃくちゃな母親です。思い切り楽しんで演じようと思っています。人と人との心のぶつかり合い、人間の本性が描かれている繊細で刺激的な作品。是非、ご覧下さい。

メインビジュアル解禁

メインビジュアルを初公開！妊娠検査薬を手に真っすぐと強い眼差しを向ける千春の姿とは対照的に、幸せそうに寄り添う司とえみる。略奪と不幸の連鎖が止まらない、いびつな三角関係はどうなってしまうのか!?夫に裏切られた妻が下す決断とは？ハラハラの展開を見守ってください。

楽曲解禁

ドラマを盛り上げるオープニングテーマは、4人組ガールズロックバンドFaulieu.の「LOOP」に決定しました！配信シングル「愛煩い」がドラマ「子宮恋愛」(2025年 読売テレビ)のエンディング主題歌になるなど、大注目のFaulieu.。独自の表現力で幅広い支持を得ているFaulieu.が「略奪奪婚」を盛り上げます！

【プロフィール】

4人組ガールズバンドFaulieu.（フォリュー）

2023年3月結成。精力的にライブ活動を行いワンマンライブではソールドアウトを連発させ、今最も勢いのあるガールズバンドである。バンド名は、中間や環境という意味を持つフランス語の「milieu」を元に、4(Four) million youからなる造語であり、４人と幾千の“あなた”の間を繋ぐ存在になれるように願いが込められている。



【コメント】

この度オープニング曲を担当させていただきますFaulieu.(フォリュー)です。『LOOP』をお選びいただき、誠にありがとうございます！この曲は怒りを抱えながらも運命の愛を求める人々の愛憎渦巻く人間ドラマを描いています。果たして最後に笑うのは誰か？本編と一緒に楽しんでいただければ幸いです。

15秒予告 公開中

本作の初出し映像となる15秒予告がTVerサイトにて公開中です。千春の葛藤と対比するかのような、幸せそうな司とえみる。強烈なセリフの数々や、登場人物たちが織りなす群像劇、濃厚な描写が予期させる刺激的な展開に、ぜひご期待ください！番組ページもオープンしていますので、お気に入り登録をお願いします！

番組ページ ▶ https://tver.jp/series/sr9o4l4jzm

15秒予告 ▶ https://tver.jp/episodes/ep7ki42bys

<<イントロダクション>>

千春(内田理央)は、夫の司(伊藤健太郎)が研修医時代からパートを掛け持ち、長年経済的に彼を支えてきた。そして30歳を越え、司との子供を熱望し不妊治療をするが授かれずにいた。そんな中、司の元患者で資産家の娘・えみる(中村ゆりか)が司の子を妊娠するという衝撃の事態が起きる。えみるに司を略奪され、離婚することになった千春は多額の慰謝料を受け取るが、虚しさで自暴自棄になる。しかしあることをきっかけに、千春は略奪婚をしたえみるに復讐の念を燃やし、司を略奪し返そうと決意する。

<<番組概要>>

【タイトル】ドラマチューズ！「略奪奪婚」

【放送日時】2026年1月6日(火)スタート！毎週火曜 深夜24時30分～25時00分

※ＢＳテレ東では2026年1月10日(土)スタート

毎週土曜 深夜24時00分～24時30分

【放送局】テレビ東京、テレビせとうち、テレビ北海道

※テレビ大阪、テレビ愛知では2026年1月12日(月)スタート

テレビ大阪：毎週月曜 深夜1時35分～2時05分放送

テレビ愛知：毎週月曜 深夜2時05分～2時35分放送

【配信】各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

*作品の視聴には会員登録が必要です。

（Amazon プライムについて詳しくは amazon.co.jp/prime へ）

*Amazon、Prime Video 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc.又はその関連会社の商標です。

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/sr9o4l4jzm

▶テレ東 HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】内田理央

【出演】伊藤健太郎、中村ゆりか、松本大輝、川島鈴遥、ISSEI、小野塚勇人、街田しおん、野村

真美

【原作】「略奪奪婚 ～デキた女が選ばれる～」 山田芽衣(ぶんか社)

【監督】上田迅、長尾くみこ、弓座翔平

【脚本】上野詩織、国井桂

【音楽】菅野みづき

【オープニングテーマ】Faulieu.「LOOP」(Faulieu.Records)

【プロデューサー】森田昇(テレビ東京)、北川俊樹(テレビ東京)、渡邉浩仁(イカロス)

【制作】テレビ東京、イカロス

【製作著作】「略奪奪婚」製作委員会

【公式 HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/ryakudatsudatsukon/

【公式 X】https://x.com/ryakudatsu_tx ／ @ryakudatsu_tx

【公式 Instagram】https://www.instagram.com/ryakudatsu_tx ／ @ryakudatsu_tx

【ハッシュタグ】 #略奪奪婚