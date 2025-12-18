¸òºÝ½÷À¤Ø¤Î〝¥é¥Ö¥é¥ÖLINE〟¤ò¿¦¾ì¤Î½÷À¾å»Ê¤Ë¸íÁ÷¿®¡ª¢ª¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤ÊÖ¿®¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¡©¼±¼Ô¤¬Äó¸À
¡¡ËºÇ¯²ñ¥·ー¥º¥ó¡¢¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç〝¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹〟¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¿¦¾ìÆâ¤Çµ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ÖÂç¿Í¸¦µæ¡×¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÀÐ¸¶ÁÔ°ìÏº»á¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë°ìÎã¤òµó¤²¡¢ÂÐºö¤òÄó¸À¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ
¡¡¡Úº£²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¡Û
²Ý¤ÎËºÇ¯²ñ¤Î¤¢¤È¡¢¤³¤Ã¤½¤êÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±Î½¤Ë¡Öº£Æü¤ÎÉþ¡¢¥¨¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤Í¡£Ã«´Ö¤¬¸«¤¨¤Æ¤¿¤è¡×¤È¥é¥Ö¥é¥ÖLINE¤òÁ÷¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢½÷À¾å»Ê¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª
¡¡²Ý¤ÎËºÇ¯²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢¤ê¤ÎÅÅ¼Ö¡£¼Â¤Ï¼þ°Ï¤ËÆâ½ï¤ÇÆ±Î½¤Î¸åÇÚ½÷À¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤í¿ì¤¤²Ã¸º¤Ç¡¢Èà½÷°¸¤Ë¡Öº£Æü¤ÎÉþ¡¢¥¨¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤Í¡£Ã«´Ö¤¬¸«¤¨¤Æ¤¿¤è¡×¤È¡¢Îø¿ÍÆ±»Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ãLINE¤òÁ÷¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢°¸Àè¤ò¤Õ¤È¸«¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉÝ¤¤½÷À²ÝÄ¹¤Ç¤·¤¿¡ª
¡¡¤·¤«¤â¡¢¾å»Ê¤ÏÆù´¶Åª¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥»¥¯¥·ー¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã«´Ö¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Á÷¿®¤ò¼è¤ê¾Ã¤½¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡Ö´ûÆÉ¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊLINE¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë·ã¤·¤¯¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ëü¤¬°ì¡Ö¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤è¡£¥Ð¥«¤Í¡×Åª¤Ê¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¼õ¤±¼è¤é¤ìÊý¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤Ëº¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤É¤È¤¦¤í¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¡×¤È¾È¤ì¤¿É½¾ð¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¢¡¢¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿»öÂÖ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Þ¤ºÇº¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¾å»Ê¤Ë¡¢°¸Àè¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤ËÁ÷¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î¥áー¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¾å»Ê¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤¬¤³¤Á¤é¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Î²ñ¼ÒÀ¸³è¤¬¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤º¡¢ºÇ½é¤«¤é¾å»Ê°¸¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂçÃÀ¤«¤Ä¥ê¥¹¥ー¡£²¾¤Ë¡¢¾å»Ê¤Ï¾å»Ê¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê½÷À¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸Éô½ð¤Ë¡ÖÈà½÷¡×¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤·¡¢¤É¤¦Å¾¤ó¤À¤È¤³¤í¤Çº¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ì¤Ð¾å»Ê¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤µ¤º¡¢ÅÜ¤ê¤âÇã¤ï¤º¤ËºÑ¤à¤«¡£
¡¡¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ó¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤È¤êµÞ¤®¡Ö¤¢¤¢¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªµ¤¸¯¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¤¤Ø¤ó¶²½Ì¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¼Õ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¾å»Ê¤¬¡Ö¤¢¤ì¡¢ÍÍ»Ò¤¬¥Ø¥ó¤«¤â¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¿¿Áê¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÉô²¼¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÄ¹¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÖÁ÷¤ëÁê¼ê¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÏÃ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡Ö¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤LINE¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²ÝÄ¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë´é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¡Ö´Ö°ã¤¨¤ÆÁ÷¤Ã¤¿Áê¼ê¤¬²ÝÄ¹¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿LINE¤òÂ³¤±¤¶¤Þ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²ÝÄ¹¤Ï¸íÁ÷¿®¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Éô²¼¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤ò¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð²ÝÄ¹¤â¡¢´ª°ã¤¤¤·¤ÆÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éô²¼¤Î¼ºÇÔ¤ò´²Âç¤Ëµö¤·¤Ä¤Ä¾®¿è¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦´é¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë²ÝÄ¹¤¬¤³¤Á¤é¤Î°Õ¿Þ¤ò»¡¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¡¢µ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿®Íê¤òÆÀ¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦ÀÐ¸¶ ÁÔ°ìÏº¡Ë