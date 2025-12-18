広島は１７日、保留選手名簿を外れ、自由契約選手となっていたテイラー・ハーン投手（３１）と再契約を結んだことを発表した。再契約金は５０万ドル（約７７００万円）で年俸は７５万ドル（約１億１６００万円）プラス出来高払い。来日２年で９０登板、防御率２・５１をマークしている左腕が、来季もブルペン陣を支える。

頼れる剛腕が来季も赤いユニホームを身にまとう。カープとの再契約が決定したハーンは球団を通じ、「再びチームの一員として戻り、最高のファンの前でプレーできる事にとてもエキサイティングな気持ちです。２０２６年、チームの優勝に貢献できるように自分のベストを尽くします。応援よろしくお願いいたします」とコメントした。

来日２年目の今季は５５試合に登板。１勝２敗、２１ホールド、８セーブ、防御率３・３５をマークし、シーズンを通してブルペン陣を支えた。安定感を欠く試合もあったが、好調時は最速１６０キロに迫る直球を軸に相手打者を圧倒。鈴木球団本部長は、「あれだけの球を投げるからね」と能力を高く評価している。

チームの投手事情に目を向けると今季、ブルペン陣を支えた栗林、岡本、辻が来季から先発に転向。リリーフ陣の頭数に不安が残る中で、来日２年で９０試合に登板している実績十分の助っ人の残留が決まったことは、チームにとっても大きいといえる。

今オフは先発候補の新外国人として、フレディ・ターノック投手（２７）＝前マーリンズ＝を獲得。ファビアン、モンテロのドミニカンコンビとも契約を更新し、支配下登録選手は６７人となった。球団は今後も新外国人の調査を継続。その上で同本部長は「このまま入ると思う」と、現在のメンバーで来季開幕を迎えることを示唆した。８年ぶりのＶ奪還をチーム一丸となってつかみ取る。