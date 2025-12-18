老後に住みたい「愛知県の自治体」ランキング！ 「一宮市」「豊田市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
将来への備えが重視される現在、セカンドライフをどこで心穏やかに送るかという計画は重要なテーマです。残りの人生をより豊かにしてくれる、魅力的な自治体を探っていきましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。
その中から、老後に住みたい「愛知県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「市域が広く、中心部は都市機能が集積していますが、郊外には豊かな山間部や自然が広がり、温泉なども楽しめます」（60代男性／香川県）、「医療施設が豊富で、公園や自然も多いからです」（40代女性／富山県）、「豊田市美術館があり、身近でアートに触れられそうだから」（40代女性／京都府）といった声が集まりました。
回答者からは「生活に必要な施設がそろっており、落ち着いた環境で暮らしやすいと感じたし、名古屋にもアクセスしやすく便利だと思ったからです」（20代男性／福井県）、「ゆったり過ごせそうだから」（20代女性／東京都）、「交通の便がよく、ほどよく都会だから」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「医療機関や交通網が充実しており、老後も安心して暮らせる環境が整っていると感じたためです。特に名古屋市は文化施設や公園も多く、都市の利便性と生活の楽しさを両立できる点が魅力的でした。買い物や趣味の場も豊富で、アクティブなセカンドライフを送りたい方にぴったりだと思います」（40代女性／滋賀県）、「新幹線駅があり、東京にも大阪にも行きやすいから」（10代男性／長野県）、「中京圏の中心都市として、医療・交通・商業施設が非常に充実していて、文化施設や公園も多く、都市生活を楽しみながら安心して暮らせそうだから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
