¥í¥Ã¥Æ¡¦ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¡Öµá¤á¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤ÆâÍÆ¡×¤Èº£µ¨¤òÁí³ç¡£°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÆó·å¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¡Öµá¤á¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤ÆâÍÆ¡¢·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿§¡¹ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²°³°µå¾ì¤Ç¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¦1Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£°ìÄÌ¤ê·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â´¬¤ÊÖ¤¹¤È¤³¤í¤Ç¤è¤ê°ìÁØ¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤Ï¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï19»î¹ç¡¦103²ó1/3¤òÅê¤²¡¢4¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.62¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î11Æü¤Ë¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤µ¤ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÃÆþ¤¬·èÄê¡£12·î19Æü¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ¸å½é¤á¤Æ¤ÎÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£2·î2Æü¤Ë°ÜÀÒ¸å½é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¡¢º´Æ£ÅÔ»ÖÌé¤òÁê¼ê¤Ë34µå¤òÅê¤²¹þ¤à¤È¡¢2·î14Æü¤Ë°ÜÀÒ¸å½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢20µå¤òÅê¤²°ÂÂÇÀ¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò3ËÜ¤ËÍÞ¤¨¡¢»³ËÜÂçÅÍ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î26Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î2025µå½Õ¤ß¤ä¤¶¤¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥²¡¼¥à¥º¤Ç¼ÂÀï½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢3·î4Æü¤ÎDeNA¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï3²ó¤òÅê¤²¤Æ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÅê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¿Ö¤¯¤È¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì³µ¤ËÂ¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¾¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤âËþÊ×¤Ê¤¯Åê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀïºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿5¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿3·î18Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÈËþÊ×¤Ê¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤Î³ÚÅ·¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢18Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤ÎÄ´»Ò¤À¤Èº¸¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ÎÀºÅÙ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¼Á¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡3·î25Æü¤Î³ÚÅ·Æó·³Àï¤Ç¤Ï5²ó¤òÅê¤²¡¢°ì¡¢Æó·³¹ç¤ï¤»¤Æ5»î¹ç¡¦19¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢°ì·³¤Î¸ø¼°Àï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö²ø²æ¤»¤º¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ã¤È¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Âç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²ø²æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÀï¤¦»ÑÀª¤â¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£
¡¡°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿4·î3Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡£ËÜµòÃÏ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö³ê¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë´í¸±Åêµå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¼ã·îÁª¼ê¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢0¡Ý0¤Î2²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¼ã·î·òÌð¤Î½éµå¤ËË¹»Ò¤Î¤Ä¤Ð¤ËÅö¤¿¤ê´í¸±µåÂà¾ì¡£1²ó1/3¤òÅê¤²¡¢3Èï°ÂÂÇ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ¸å2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿4·î11Æü¤Î¸ÅÁã¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï¡¢5²ó¡¦67µå¤òÅê¤²¡¢3Èï°ÂÂÇ¡¢3Ã¥»°¿¶¡¢2¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï¤Ä¤«¤º¤À¤Ã¤¿¡£0¡Ý0¤Î½é²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÀîÀ¥¹¸¤ò°ìÎÝ¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿³°³Ñ125¥¥í¤Î¥«¡¼¥Ö¡¢0¡Ý0¤Î½é²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÌøÅÄÍª´ô¤ò3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿8µåÌÜ¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹128¥¥í¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É¡¢¥«¡¼¥Ö¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥«¡¼¥Ö¤¬À¸Ì¿Àþ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤âÊÑ²½ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Æ´ËµÞ¤Î¤¢¤ëµå¤Ï·ù¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÎÉ¤¤¤Î¤¬Á°Äó¤ÇÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¤½¤ì¤¬°ìÈÖÉð´ï¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¥«¡¼¥Ö¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤À¤±¤¸¤ãÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢·ë²Ì¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆâÍÆ¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ìÏÃ¤¹¤³¤È¤Çµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Èæ³ÓÅªÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Î°Õ¿Þ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¸þ¤³¤¦¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤éÊÕ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÏÃ¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤â»Å»ö¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬½ª¤¨¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¡¢º´Æ£ÅÔ»ÖÌé¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Êá¼ê¿Ø¤ÈÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡4·î22Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ï¡¢½é²ó¤Ë27µå¤òÍ×¤·¤¿¤¬¡¢5²ó2Èï°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤¤µå¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«¿®¤Î¤¢¤ëµå¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÏÁê¼ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤µå¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡£¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡£1½äÌÜ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥«¡¼¥Ö¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢2½äÌÜ°Ê¹ß¤ÏÊÑ²½µå¤òËþÊ×¤Ê¤¯Åê¤²¤¿¡£
¡¡¡ÈÁê¼ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤µå¡É¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢0¡Ý1¤Î2²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¸Å²ìÍªÅÍ¤ò1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î132¥¥í¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¸Å²ì¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿È¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¿¾Ê¤¹¤ë1µå¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¤ò1¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÅÐÈÄ¸å¤ËµåÃÄ¹Êó¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÃÌÏÃ¤Ë¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤¬°¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¥Æ¥ó¥Ý¤Î°¤µ¤ò¤½¤³¤Þ¤Ç´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤Î°¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Í¾·×¤Ê¥Ü¡¼¥ëµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡¡4·î¤Ï3»î¹ç¡¦11²ó1/3¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨2.38¤â0¾¡0ÇÔ¡£ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡¤ÁÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤³¤Ï»¶¡¹·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥ó¥ÉÅª¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´Á³µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢5·î¤ÎÀï¤¤¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡5·î¤Ï3Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç5²ó2/3¤òÅê¤²5¼ºÅÀ¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¹õÀ±¤òµÊ¤¹¤ë¤È¡¢3»î¹ç¡¦17²ó2/3¤òÅê¤²¡¢0¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.09¡£
¡¡6·î4Æü¤ÎËÜµòÃÏ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿ÍÀï¡¢¡Ö1»î¹ç¤Ç¤âÁá¤¯¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤À¤í¤¦¤È¥Ó¥¸¥¿¡¼¤À¤í¤¦¤È¡¢Áá¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¥Û¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢7²ó¡¦93µå¤òÅê¤²¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨´ò¤·¤¤°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¡£
¡¡6·î20Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤Ï¡¢»ûÃÏÎ´À®¤È¸ø¼°Àï½é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢DeNAÂÇÀþ¤ò4²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢6²ó1¼ºÅÀ¤Ç2¾¡ÌÜ¡£6·î28Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï6²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç3¾¡ÌÜ¤È¡¢6·î¤ÏÉé¤±¤Ê¤·¤Î3Ï¢¾¡¡¢4»î¹ç¡¦23²ó¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨1.96¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡7·îºÇ½é¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿9Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î5²ó8¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢21Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï6²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢7²ó¡¦103µå¤òÅê¤²¡¢1Èï°ÂÂÇ¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢1Í¿»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç4¾¡ÌÜ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï»ûÃÏÎ´À®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÅÄÂ¼Î¶¹°¤À¤Ã¤¿¡£µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÅÄÂ¼¤Îµ¯ÍÑ°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤º»ûÃÏ¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ÇµÙ¤Þ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢ÀÐÀî¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÇÛµå¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÅÄÂ¼¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï°ÜÀÒ¸å¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï½é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀÅÄÂ¼¤ÈÈ´·²¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë0¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£»î¹ç½øÈ×¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥«¡¼¥Ö¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿Åêµå¤â¡¢5²ó¤Ï9µåÃæ8µå¡¢6²ó¤Ï26µåÃæ21µå¤¬ÊÑ²½µå¤È¡¢ÊÑ²½µå¼çÂÎ¤ÎÅêµå¤Ë¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¡Ö¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ò¤¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡È¤³¤Ã¤Á¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ÏÇ¤¤»¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅÄÂ¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±ºÇ½é¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿7·î30Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤¬4²ó1/3¤òÅê¤²7¼ºÅÀ¡¢8·î6Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬5²ó8¼ºÅÀ¤È²ù¤·¤¤ÅÐÈÄ¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢8·î26Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢6²ó¡¦96µå¤òÅê¤²¡¢9Èï°ÂÂÇ¡¢3Ã¥»°¿¶¡¢1Í¿»Íµå¡¢1¼ºÅÀ¡£4²ó¤Ï17µåÅê¤¸¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï3µå¤Î¤ß¡£¤¢¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°ÊÑ²½µå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤ê¤«¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢³ä¹çÅª¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Åê¤²¤¿¤é¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬·ù¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á°Äó¤Ë¤¢¤ë¡£½é²ó¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤í¤ó¤Êµå¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¹Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤½¤³¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ÏÁ°¤ÎÂÇÀÊ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤«¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤ÏÅÄÂ¼¤¬ÇÛµå¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤É¤Îµå¤Ç¤â¥«¥¦¥ó¥È¤¬¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢¤É¤Îµå¤Ç¤â¤É¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¹Ô¤±¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢3¡Ý1¤Î4²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç×¢²¬Âç»Ö¤ò2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿5µåÌÜ¤Î³°³Ñ125¥¥í¤Î¥«¡¼¥Ö¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î¥«¡¼¥Ö¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë°ì½Ö¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¡¢Åê¤²´¶¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÜµÜ¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤¿¤ì¤¿¥«¡¼¥Ö¤È¤½¤Î¼¡¤Î¹ÈÎÓ¤ËÅê¤²¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ï»æ°ì½Å¤Î°ã¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1¤Ä¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ã¤¤¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢ÆâÌî¥´¥í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÀºÅÙ¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡9·îºÇ½é¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿2Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢5²ó8¼ºÅÀ¤Ç6ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢9Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢17Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÏQS¡Ê6²ó3¼«ÀÕÅÀ°ÊÆâ¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢ÇòÀ±¤Ï¼ê¤Ë¤Ç¤¤º¡£º£µ¨ºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î29Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤â¡¢5²ó1/3¤òÅê¤²¡¢2¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤â¡¢7ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¥Á¡¼¥àÊý¿Ë¤È¤«¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½©µ¨Îý½¬¤ËÁªÂò»è¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢½Ð¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ²ÝÂê¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ëÃæ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä°ì¤Ä¼å¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬²ÝÂê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î10·î8Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î½©µ¨Îý½¬¤Ë»²²Ã¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Êº£µ¨¤Ï¡Ë100¥¤¥Ë¥ó¥°¤¯¤é¤¤¤·¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤òµÙ¤á¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£Ìîµå¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éµÙ¤á¤Ð¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º1Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¢¡Ê½©µ¨Îý½¬¤Ë¡ËÍè¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£´Ä¶¤¬¤³¤³¤Ê¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤«¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£´ÆÆÄ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼è¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¥×¥é¥¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡¡¡È°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤È¤³¤í¡¢¼å¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬²ÝÂê¡É¤È½©µ¨Îý½¬¤Î»þ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö½©¥¥ã¥ó¥×¤Ç²ø²æ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÃ¶¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂÎ¤Å¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼å¤¤¤È¤³¤í¤ò½©¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢¤Þ¤¿¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Åê¤²¤ë¤Î¤Ë½©¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬²¼È¾¿È¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·Ð¸³Åª¤Ë¤â¥¦¥¨¥¤¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¤ÏÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÂç»ö¤ÊÉôÊ¬¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¿ÊÄ½¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆó·å¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÆó·å¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ë´·¤ì¤¿°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¡¢ËÜÎÎÈ¯´ø¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ