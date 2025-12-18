¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤± Âè60ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¶Ó¿¥¡¢¥È¥¤ËÉÔ°Â¤ò¹ð¤²¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/18¡Û½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè60ÏÃ¤¬¡¢12·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢É×Ìò¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¼ê·Ò¤®Ì©Ãå
Ä«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¤ò¹âÀÐ¡¢¥È¥¤ÎÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÍº»û¤Ë¡Ö¿å¤¢¤á¤òÇã¤¦½÷¡×¤òÊ¹¤¤ËË¬¤ì¤ë¡£²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê¥Ø¥Ö¥ó¤È²øÃÌ¤ò¸ì¤ë´î¤Ó¤òÊ¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¡¢¥È¥¤Ï¹¬¤»¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥È¥¤Î¸µ¤Ë¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë²øÃÌ¤òÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ß¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£´û¤ËÏÃ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê¥È¥¤Ë¡¢¶Ó¿¥¤Ï¤¢¤ëÉÔ°Â¤ò¹ð¤²¤ë¡£
¢¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¼ç±éÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×
¢¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Âè60ÏÃ¡¿12·î19Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷
