　全日本プロレスは１７日、３１日に代々木第二体育館で開催する「ゼンニチ大晦日２０２５」の試合順を発表した。

　第１試合は、来年１・３後楽園ホールで対戦する世界ジュニアヘビー級王者の青柳亮生とＫＵＲＡＭＡの８人タッグでの前哨戦。青柳亮はライジングＨＡＹＡＴＯ、田村男児、井上凌と組み　ＫＵＲＡＭＡ、“ミスター斉藤”土井成樹、阿部史典、立花誠吾と対戦する。

　メインイベントは三冠ヘビー級王者・宮原健斗が安齊勇馬と３度目の防衛戦を行う。

　◆１２・３１代々木第二全対戦カード

　▼メインイベント　三冠ヘビー級選手権試合

王者・宮原健斗　ｖｓ　挑戦者・安齊勇馬

　▼第６試合　アジアタッグ選手権試合

王者組・ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起　ｖｓ　挑戦者組・加藤良輝、ＩＳＨＩＮ

　▼第５試合　斉藤ブラザーズ　ｖｓ　ＨＡＶＯＣ　スペシャルシングルマッチ

斉藤ジュン　ｖｓ　潮粼豪

　▼第４試合　大晦日怪獣大戦争スペシャル６人タッグ３ｗａｙマッチ

ザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎　ｖｓ　綾部蓮、タロース、関本大介　ｖｓ　大森北斗、羆嵐、サイラス

　▼第３試合　タッグマッチ

鈴木秀樹、宮本裕向　ｖｓ　本田竜輝、小藤将太

　▼第２試合　大晦日ランブル２０２５

《参加選手》アジャコング、ダンプ松本、佐藤光留、セニョール斉藤、真霜拳號、他花師、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、愛澤Ｎｏ．１、ジャック・ケネディ、菊タロー

　▼第１試合　世界ジュニアヘビー級選手権前哨戦　８人タッグマッチ

青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ、田村男児、井上凌　ｖｓ　ＫＵＲＡＭＡ、“ミスター斉藤”土井成樹、阿部史典、立花誠吾