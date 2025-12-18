THE ALLEYの福袋2026♡お茶と始める心ほどける新年

新しい一年のスタートは、心がほどけるティータイムから始めてみませんか。THE ALLEYが提案する「TEAFUL START 2026」は、お茶とともに穏やかな時間を楽しめる数量限定の福袋。気軽に楽しめるベーシックなセットと、開ける瞬間までワクワクが続くサプライズ仕様の2種類が登場します。忙しい毎日にそっと寄り添うお茶の時間は、自分を整える大切なひととき。新年のはじまりにぴったりな福袋で、ほっとする一年をスタートさせてみて♡

毎日に寄り添うMILK TEA SET

はじめての方にも日常使いにもおすすめなのが「MILK TEA SET」。価格は3,500円（税込）で、280セット限定です。

限定デザインのオリジナル巾着袋、ロイヤルNo.9ティーバッグ(5個入り)、ミルクパウダー(100g)、ドリンクチケット(500円)×4枚、オリジナルマグカップがセットに。

自宅でもお店でもTHE ALLEYの味わいを楽しめる、バランスの良い内容です。

開ける瞬間が楽しいSPECIAL TEA SET

サプライズ感を重視するなら「SPECIAL TEA SET」。価格は4,500円（税込）、260セット限定で用意されています。

オリジナルマグカップ、ロイヤルNo.9ティーバッグ(5個入り)、ドリンクチケット(500円)×8枚に加え、内容非公開のシークレットグッズ入り。

紙手提げ付きで、シークレットグッズには過去に好評だったアイテムや限定デザインが含まれます。

開ける瞬間のときめきが、新年の特別感を高めてくれます。

新年を彩る数量限定の魅力

どちらの福袋も店頭販売限定で、お取り置き不可。グッズ内容は選べず、数量限定のためなくなり次第終了となります。

お茶のある暮らしを大切にしたい人にこそ選んでほしい、新年ならではの特別なラインナップです。

※THE ALLEY札幌大丸店、THE ALLEYサナギフードトラック店での販売はございませんので、予めご了承ください。

お茶とともに、やさしい一年のはじまりを

THE ALLEYの福袋2026は、穏やかな時間と小さなワクワクを同時に届けてくれる新年のご褒美。毎日の中でほっと一息つけるお茶の存在は、忙しい心をやさしく整えてくれます。

ベーシックに楽しむも良し、サプライズを選ぶも良し。自分らしいスタートを選んで、心ほどけるティータイムとともに、ちょっといい一年を始めてみてはいかがでしょうか♪