¡Ú19Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥È¥¤Ï²øÃÌ¤ò¸ì¤ì¤Ð¸ì¤ë¤Û¤É¥Ø¥Ö¥ó¤¬ÆüËÜ¤òµî¤ë¤Î¤¬Áá¤Þ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè60²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÍº»û¤Ë¡Ö¿å¤¢¤á¤òÇã¤¦½÷¡×¤òÊ¹¤¤ËË¬¤ì¤ë¡£²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê¥Ø¥Ö¥ó¤È²øÃÌ¤ò¸ì¤ë´î¤Ó¤òÊ¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¡¢¥È¥¤Ï¹¬¤»¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥¤Î¸µ¤Ë¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë²øÃÌ¤òÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ß¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£´û¤ËÏÃ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²øÃÌ¤ò¸ì¤ì¤Ð¸ì¤ë¤Û¤É¥Ø¥Ö¥ó¤¬ÆüËÜ¤òµî¤ë¤Î¤¬Áá¤Þ¤ë¤È¶µ¤¨¤é¤ì¡¢³ëÆ£¤¹¤ë¡£