¤Í¤¨¡¢°ì½ï¤Ë½»¤Þ¤Ê¤¤¡©»ñ»ºÉ¾²Á³Û2²¯2,900Ëü±ß¤À¤¬¡ÄÁêÂ³ÀÇ¤ÏÌó4,200Ëü±ß¡£80ºÐ½÷À¤¬¼¡ÃËÉ×ÉØ¤È¤ÎÆ±µï¤òË¾¤ó¤À¡Ö¤Î¤Ã¤Ô¤¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¾ð¡×¡ÚÁêÂ³¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
¡ÖÁêÂ³¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤ÎÏÃ¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÔÆ°»º¤òÊ£¿ô½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÂ¿³Û¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤´ÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÄ¹ÃË¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡ÃË¤ËÂ¿¤¯ÁêÂ³¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë80ºÐÌÜÁ°¤Î¤ªÊìÍÍ¡£²ÈÂ²¹½À®¤ä»ñ»ºÆâÍÆ¤òÃúÇ«¤ËÀ°Íý¤·¡¢À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤¹Æ»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÁêÂ³¼ÂÌ³»Î¡¦Á¾º¬Øª»Ò»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÌ´ÁêÂ³ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡ÃË¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤¿¤¤
ÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë ß·ÅÄ·òÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê¼¡ÃË¡¦²¾Ì¾¡Ë ¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤ª°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
ß·ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢ÍèÇ¯80ºÐ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ëÅÔÆâºß½»¤ÎÊý¡£¤´¼«Âð¤ÏÃÏ²¼1³¬ÉÕ¤¤ÎÅ´¶Ú3³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢1¡Á2³¬¤ËÊì¤ÈÄ¹ÃË¤¬µï½»¡¢3³¬¤ÏÄÂÂß¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ÃË¤ÎÊý¤Ï3µéÄøÅÙ¤Î¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤È¶ä¹Ô¶ÐÌ³¤Î¤ªµëÎÁ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¾Íè¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¤Ï½½Ê¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Êì¿Æ¤ÎÈ½ÃÇ¡£
·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¤´²ÈÄí¡¦¤´²ÈÂ²¤ÎÇØ·Ê
¤Þ¤º¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö²ÈÂ²¹½À®¡×¤È¡ÖÊë¤é¤·Êý¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãÊì¿Æ¡ä
¡¦ÅÔÆâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¡£ÍèÇ¯80ºÐ¡£¼«Âð¤ÏÃÏ²¼1³¬¡ÜÃÏ¾å3³¬·ú¤Æ¤ÎÅ´¶ÚÂ¤¡£1¡Á2³¬¤ËÊì¿Æ¤ÈÄ¹ÃË¤¬µï½»¡¢3³¬¤ÏÄÂÂßÃæ¡£
¡ãÄ¹ÃË¡Ê·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Î·»¡Ë¡ä
¡¦¾ã³²Åùµé3ÄøÅÙ
¡¦ÅìµþÅÔ¤Î»Ù±ç¤¢¤ê
¡¦¶ä¹Ô¶ÐÌ³¤Ç°ÂÄê¼ýÆþ¤¢¤ê
¡¦ÆÈ¿È¤ÇÊì¿Æ¤ÈÆ±µï
¢¨¾Íè¤ÎÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¤Ï½½Ê¬¤È¤ÎÊì¿ÆÈ½ÃÇ¡£
¡ã·òÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê¼¡ÃË¡¦ÁêÃÌ¼Ô¡Ë¡ä
¡¦·ëº§Îò¤¢¤ê¡¢ºÆº§
¡¦Á°ºÊ¤È¤Î´Ö¤Ë¤ª»ÒÍÍ¤¢¤ê
¡¦¸½ºß¤ÏÊÌµï¡¢ºÆº§¤·¤¿ºÊ¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢Êì¿Æ¤Ï¡ÖÁêÂ³¤Ï¼ç¤Ë·òÂÀÏº¤µ¤ó¤ËÂ¿¤¯°ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ª»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤Î»ñ»º¾õ¶·¡ÊÁí³Û¡§Ìó2²¯2,900Ëü±ß¡Ë
¤´ÁêÃÌ¤Î³Ë¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Öºâ»ºÆâÍÆ¡×¤Ç¤¹¡£·òÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Î»ñ»º¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£»ñ»º¶èÊ¬ ÆâÍÆ É¾²Á³Û¡Ê³µ»»¡Ë ¼«ÂðÅÚÃÏ ÅÔÆâÏ©Àþ²Á¡§65Ëü±ß¡¿Ö Ìó7,475Ëü±ß ¼«Âð·úÊª ÃÏ²¼1³¬¡ÜÃÏ¾å3³¬ÃÛ20Ç¯ Ìó1,000Ëü±ß ÅÔÆâ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡ÊÅÚÃÏ¡Ë ±ØÅÌÊâ5Ê¬ÌÚÂ¤¡¦8¸Í Ìó8,000Ëü±ß ÅÔÆâ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡Ê·úÊª¡Ë ÄÂÂßÍÑ·úÊª Ìó1,500Ëü±ß ¿·³ã¸© ¹©¾ìÍÑÃÏ 1,271Ö Ìó3,000Ëü±ß ¿·³ã¸© ¹©¾ì·úÊª ¾¼ÏÂ33Ç¯·úÃÛ Ìó100Ëü±ß ÍÂÃù¶â ¸½¶â¡¦ÉáÄÌÍÂ¶âÅù Ìó3,000Ëü±ß À¸Ì¿ÊÝ¸± »àË´ÊÝ¸±¶â Ìó1,000Ëü±ß ¹ç·× Ìó2²¯2,900Ëü±ß
°ìÈÌ¤ÎÊý¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬ÂçÊÑÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡ÈÅÔÆâ¤Î¼«Âð¡É¤È¡ÈÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È¡É¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇ¥é¥¤¥ó¡Ê5,000Ëü±ß¡Ë¤ò·Ú¤¯Ä¶¤¨¤ë ¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Î³µ»»¤Ï¡ÄÌó4,200Ëü±ß
ÁêÂ³¿Í¤Ï ·òÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÄ¹ÃË¤Î¤ª2¿Í¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤Ï´ðÁÃ¹µ½ü¤¬¤¢¤ê¡¢·×»»¼°¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3,000Ëü±ß¡Ü600Ëü±ß¡ßÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡Ê2¿Í¡Ë¡á4,200Ëü±ß
¤³¤ì¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ·×»»¤¹¤ë¤È¡¢³µ»»¤ÎÁêÂ³ÀÇ³Û¤ÏÌó4,200Ëü±ß¡£
»ñ»º2²¯±ßÂæ¤Î¤´²ÈÄí¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÉ¸½àÅª¡×¤È¤¤¤¨¤ë¶â³Û¤Ç¤¹¤¬¡¢4,000Ëü±ßÄ¶¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤Ï·è¤·¤Æ·Ú¤¤ÉéÃ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¹çË¡Åª¤ËÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤ëÂÐºö¡×¡áÀáÀÇ¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
ÀáÀÇÂÐºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÆ±µï¡×¤È¡ÖÉÔÆ°»º¤ÎÉ¾²Á¸º¡×
Äó¼¨¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁêÂ³ÀÇ¤¬ È¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤é¤»¤ë ²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½ç¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼«Âð¤Ë·òÂÀÏº¤µ¤ó¤¬Æ±µï¤¹¤ë¤ÈÉ¾²Á³Û¤¬80¡ó²¼¤¬¤ë¡Ê¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¡Ë
º£²óºÇÂç¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆÃÎã¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¡ÊÆ±µïÆÃÎã¡Ë¨¡¨¡¼«Âð¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á¤¬ 80¡ó¸º¡£
¼«ÂðÅÚÃÏ¡ÊÌó7,475Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È Ìó1,475Ëü±ß ¤Þ¤ÇÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÀáÀÇ¸ú²Ì¤Ï¤ª¤è¤½ 2,400Ëü±ß¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±µï¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÁêÂ³ÀÇ¤¬È¾Ê¬¶á¤¯¸º¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
Æ±µï¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÊýË¡
¡¦3³¬¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ·òÂÀÏº¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬½»¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢
¡²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤¬°ÂÄê
¢Êì¿Æ¤Î¸«¼é¤ê¤¬²ÄÇ½
£ÁêÂ³ÀÇ¤¬ÂçÉý¸º
¤È¤¤¤¦ ¡È»°Êý¤è¤·¡É ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¡ÊÂßÉÕÉÔÆ°»º¡Ë¤Ï50¡óÉ¾²Á¸º¤ÎÂÐ¾Ý
·òÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤ÏÅÔÆâ¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë8À¤ÂÓ¤ÎÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
ÂßÉÕÉÔÆ°»º¤Ï¡ÖÂßÉÕÂðÃÏÆÃÎã¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÚÃÏÉ¾²Á¤¬50¡ó¸º¡£
Ìó8,000Ëü±ß ¢ª Ìó4,000Ëü±ß¤ØÉ¾²Á¸º¡£
·úÊª¤â¡Ö¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á¡×¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¾ì²Á³Ê¤è¤ê¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£¹©¾ìÍÑÃÏ¤âÉ¾²Á¸º
ÃÏÊý¤Î¹©¾ìÍÑÃÏ¤Ï¼ÚÃÏ¸¢³ä¹ç¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂÀª²Á³Ê¤è¤êÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤»ñ»º¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢Ìó3,100Ëü±ß ¢ª Ìó1,860Ëü±ß¤È¤¤¤¦ÂçÉý¤Ê°µ½Ì¤¬²ÄÇ½¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ÍÂÃù¶â¤Ï¡ÈÉÔÆ°»º¤Ø¤Î»ñ»ºÁÈ¤ßÂØ¤¨¡É¤ÇÉ¾²Á¸º¤Ë
ÍÂ¶â3,000Ëü±ß¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È 3,000Ëü±ß¤Î¤Þ¤ÞÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢
¡¦ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Ë¤Ê¤ëÉÔÆ°»º
¡¦¼ý±×¤òÀ¸¤àÉÔÆ°»º
¤ØÁÈ¤ß´¹¤¨¤ë¤ÈÉ¾²Á¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯¶âÉÔ°Â¤Î¤¢¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï¡ÖÏ·¸å»ñ¶â³ÎÊÝ¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÀáÀÇ¸å¤Îºâ»ºÁí³Û¤ÏÌó1²¯1,000Ëü±ß
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆÃÎã¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿·ë²Ì¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£»ñ»º¶èÊ¬ ÆÃÎãÁ° ÆÃÎã¸å ¼«Âð¡ÊÅÚÃÏ¡Ü·úÊª¡Ë Ìó8,475Ëü±ß Ìó1,475Ëü±ß ÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È Ìó9,500Ëü±ß Ìó4,750Ëü±ß ÃÏÊý¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª Ìó3,100Ëü±ß Ìó1,860Ëü±ß ÍÂÃù¶â¡ÜÊÝ¸± Ìó4,000Ëü±ß Ìó3,000Ëü±ß ¹ç·× Ìó2²¯2,900Ëü±ß Ìó1²¯1,000Ëü±ß
Ìó1²¯±ß¤ÎÉ¾²Á¸º¤ËÀ®¸ù¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¤ª¤ª¤è¤½È¾Ê¬ÄøÅÙ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö°ä¸À½ñ¡×
»ñ»º¤¬À°Íý¤Ç¤¤¿¤é¡¢¼¡¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤ÎºîÀ®¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï¡Ä
¡¦Ä¹ÃË¤Ë¤ÏÀ¸³è»ñ¶â¤¬½½Ê¬¤¢¤ë
¡¦·òÂÀÏº¤µ¤ó¤ËÂ¿¤á¤Ë°ä¤¹ÍýÍ³¤âÌÀ³Î
¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸øÊ¿À¤ÎÀâÌÀ ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¸ÌÌ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡Ê»þ·ÏÎó¡Ë
ÂÐºö¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¤´²ÈÄí¤Î¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤ÎÎ®¤ì¤¬ºÇ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡Á¿ô¥ö·î°ÊÆâ¡Û
¡¦²ÈÂ²²ñµÄ ¢ª ·òÂÀÏº¤µ¤óÆ±µï¤Î²ÄÈÝ¤ò·èÄê
¡¦Êì¿Æ¤Î°Õ»×³ÎÇ§
¡¦°ä¸À¤ÎÊý¿Ë¤ò³ÎÄê
¡ÚÈ¾Ç¯°ÊÆâ¡Û
¡¦¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤ÎºîÀ®
¡¦¼«Âð3³¬¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à·×²è
¡¦ÉÔÆ°»º¤äÍÂ¶â¤ÎÇÛÊ¬³ÎÇ§
¡Ú1Ç¯°ÊÆâ¡Û
¡¦Àµ¼°¤Êºâ»ºÉ¾²Á½ñ¤ÎºîÀ®
¡ÊÀºÌ©É¾²Á¤Ë¤è¤ê60Ëü±ßÁ°¸å¡Ë
¡Ú·ÑÂ³Åª¤Ë¡Û
¡¦ÉÔÆ°»º¤Î¸«Ä¾¤·
¡¦ÀÇÀ©²þÀµ¤Ø¤ÎÂÐ±þ
¡¦ËèÇ¯¤Î¸½¶â¡¦ÊÝ¸±¤Î´ÉÍý
ÁêÂ³¼ÂÌ³»Î¤¬¸«¤¿º£²ó¤Î¡ÈÀ®¸ù¥Ý¥¤¥ó¥È¡É
º£²ó¤Î·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢ÀáÀÇ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢ÂÐºö¤ò¤¹¤ì¤ÐÁêÂ³ÀÇ¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ëÅµ·¿Îã¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡ ¼«Âð¤Ë¡ÖÆ±µï¤Ç¤¤ë¾õ¶·¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿
Æ±µï¤Ç¤¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÀáÀÇ³Û¤Ï¿ôÀéËü±ßÃ±°Ì¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¹©¾ìÍÑÃÏ¤Ê¤É¡ÈÉÔÆ°»º¤¬Â¿¤¤¡É
ÉÔÆ°»º¤ÏÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤ëÍ¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢ÀáÀÇ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£ Êì¿Æ¤Î°Õ»×¤¬ÌÀ³Î
¡Ö·òÂÀÏº¤µ¤ó¤ËÂ¿¤¯°ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°ä¸À¤ÎÊý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¡£
·òÂÀÏº¤µ¤ó¤ÏÊý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁáµÞ¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¤Ï¡ÈÁá¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤À¿Í¤¬¾¡¤Ä¡É
º£²ó¤Î·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢
¡¦¿Æ¤¬80ºÐÁ°¸å
¡¦ÉÔÆ°»º¤òÊ£¿ô½êÍ
¡¦·»Äï´Ö¤Î¸øÊ¿À¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë
¤È¤¤¤¦¤´²ÈÄí¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤¬¡ÈÃÙ¤ì¤ë¤ÈÂ»¤ò¤¹¤ë¡ÉÅµ·¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆ±µïÆÃÎã¤Ï¡Ö¤¤¤ÄÆ±µï¤ò»Ï¤á¤¿¤«¡×¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ× ¤Ç¤¹¡£
Á¾º¬ Øª»Ò
¸øÇ§ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿¡¼
ÁêÂ³ÂÐºöÀìÌç»Î
ÁêÂ³¼ÂÌ³»Î®
³ô¼°²ñ¼ÒÌ´ÁêÂ³ ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡ÖÁêÂ³ÂÐºöÀìÌç»Î¡×¤ÏÌäÂê²ò·è¤ÎÁë¸ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢ÀÇÍý»Î¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯Ìò³ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÈË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¿¦Ì³¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£