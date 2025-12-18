専用装備でタフなイメージに

トヨタは、2025年12月17日に新型「RAV4」を発売しました。

クロスオーバーSUVという現代の主要なカテゴリーを切り開いたモデルとして知られるRAV4が、7年ぶりに全面刷新されました。

RAV4は1994年に誕生して以来、SUV市場に大きな影響を与えてきました。デビュー当時は悪路走破性を重視した重厚なモデルが主流でしたが、初代RAV4は本格的なアウトドア性能と市街地での軽快な乗り心地を両立させたことで、国内外に新しい市場を創出しました。

2018年に登場した5代目は世界180の国と地域で販売されるグローバルモデルへと成長し、2022年にはトヨタの全車種で唯一、グローバル販売台数が100万台を超える101万6000台を記録。初代からの累計販売台数は30年間で1500万台に達し、トヨタを代表する大ヒット作としての地位を不動のものとしています。

新型モデルは、「Life is an Adventure」をテーマに掲げ、「どこへでも行けそう、なんでもできそう」という価値観を具現化した新世代のSUVです。RAV4ならではの塊感のある力強いデザインを維持しつつ、「多様化」「電動化」「知能化」の3つをキーワードとして開発されました。

エクステリアデザインは、「Big Foot」「Lift-up」「Utility」という3つの要素でRAV4らしさが表現されています。大径タイヤを強調してSUVらしい踏ん張りの効いたスタンスを実現し、キビキビとした高い走破性を想起させるとともに、使いやすい荷室空間を確保することで、「どこへでも行けそう」なイメージを創出しています。

インテリアには、ディスプレイやシフトといった機能を島のように配置した「アイランドアーキテクチャー」が取り入れられました。SUVとしての平衡感覚をつかみやすい水平基調のインストルメントパネルや、視線移動が少ないナビゲーションとメーターの配置など、操作性が高められています。

パッケージングにおいては、全長4600mm×全幅1855mm×全高1680mm（寸法はZグレード）という日常での扱いやすさを重視したボディサイズはそのままに、最適な室内空間が実現されています。荷室は749Lへと拡大され、後席を倒した際の床の傾斜を緩やかにすることで、よりフラットな空間となり長尺物の積載性が向上しました。

電動化の面では、HEVに加え、新開発のプラグインハイブリッドシステムを搭載したPHEV（2025年度内発売予定）がラインアップされます。高効率な2.5L直列4気筒エンジンとモーターを組み合わせることで、システム最高出力177kw（240ps）という力強い動力性能を生み出します。

E-Four（電気式4WD）は、前後輪の駆動力配分を100:0から20:80の間で緻密に制御し、優れた発進加速性と旋回安定性を両立させています。さらに、悪路や雪道での走行を想定したTRAILモードやSNOWモードも用意され、空転したタイヤにブレーキをかけることで脱出性と安定性を確保します。乗り心地についても、改良されたプラットフォームや新採用のショックアブソーバーにより、上質な走りが追求されました。

また、新型RAC4ではソフトウェア開発プラットフォーム「Arene」が初めて活用されています。これにより、進化した安全・安心パッケージ「Toyota Safety Sense」やコックピットの重要なユーザーインターフェースなどの開発期間が短縮され、安全で快適なモビリティ体験を提供します。

トヨタ初採用となる先進装備も多く導入されており、遠近感を活かした「斜め表示」で情報の認識性を高めたカラーヘッドアップディスプレイや、直感的な操作を可能にする「一方向操作方式」のエレクトロシフトマチックがその一例です。

進化したToyota Safety Senseは、カメラやレーダーの性能向上により検知範囲と距離が拡大しました。プリクラッシュセーフティは、交差点での飛び出し車両も検知可能になるなど作動領域が広がり、レーダークルーズコントロールは合流車をより早期に認識できるようになっています。

さらにドライバー異常時対応システムには、路肩へ減速停車する機能が追加されました。このほか、全車に標準装備される12.9インチの大型ディスプレイオーディオや、スワイプ操作で車両周辺を好きな視点から確認できるパノラミックビューモニター＜3Dビュー付＞もトヨタ初採用の機能です。

この新しいRAV4は、「多様化」を象徴するように3つの異なるスタイルが設定されています。洗練されたデザインの「Z」、オフロード走行も楽しめる「Adventure（アドベンチャー）」、そして走りにこだわった「GR SPORT」（2025年度内発売予定）です。

中でもAdventureグレードは、フロントのノーズピークを高くした専用デザインや大型アーチモールによって、タフで安定感のある外観が特徴となっています。

フロントには1灯の光源で、ロービームとハイビームの切り替えが行えるBi-Beam（バイ-ビーム）LEDを備えることで、すべての光源をLED化。ヘッドランプ下部で輝くLEDクリアランスランプ（LEDデイタイムランニングランプ［DRL］機能付）は、昼夜間の優れた被視認性を確保しながら、精悍な眼差しを強調します。

また、悪天候時にヘッドランプの明かりを補助。優れた安全性の確保に寄与するLEDフォグランプのほか、バックドアガラスとランプがつながって見えるシームレスなデザインのLEDリヤコンビネーションランプも搭載。

マットグレーメタリック塗装されたアルミホイールや専用グレードマーク、車内に収納できない長い荷物などを、ルーフに積載したい時に役立つアルミルーフレールなどを備えることでZモデルとは異なる趣に仕上げられています。

さらに室内には、低彩度のグリーンにオレンジのアクセントを加えた専用カラー「ミネラル」やカモフラージュ柄がインストルメントパネルなどにあしらわれ、アウトドアの世界観を作り出します。

新型RAV4 Adventureの価格（消費税込）は450万円で、Zグレード（490万円）よりも40万円安価に設定されています。カラーバリエーションは「アーバンロック」、「アティチュードブラックマイカ」、「エバーレスト」、「ブラック×アーバンロック」、「ブラック×エバーレスト」、内装は合成皮革（ステッチ付）／ブラック、合成皮革（ステッチ付）／ミネラルから選択可能です。