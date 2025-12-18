キタニタツヤ、2026年秋にNew Album『DEKAI』、『PURE』2枚同時リリースを発表！来年7月には自主企画対バンライブも開催決定！
キタニタツヤが、2026年7月に自主企画の対バンライブ“Hugs Vol.6″を開催すること、秋にNew Album『DEKAI』、『PURE』を2枚同時にリリースすることを発表した。
2022年以来約4年ぶりの開催となる自主企画ライブ“Hugs”は、兵庫・東京の二会場にて実施。対バン相手も明らかになっており、7月5日(日)の神戸公演にはEveと台湾のオルタナポップバンド・イルカポリスが、7月17日(金)の東京公演にはamazarashiと韓国のインディーロックバンド・Silica Gelが出演する。イルカポリス、Silica Gelは昨年実施した”Tatsuya Kitani Asia Tour 2025“にて現地で対談/対面するなど交流があり、その縁があっての対バン実現となった。
両公演とも、キタニタツヤのファンクラブ「CLUB UNREALITY」にて最速チケット先行がスタートしている。
そして、2026年秋にはNew Album『DEKAI (読み方：デカイ)』、『PURE』が二枚同時にリリースされることが発表された。オリジナルアルバムは2024年の「ROUNDABOUT」以来となる。それぞれどのようなコンセプトで、どのような内容になるのか、詳細は後日解禁となる予定。楽しみに続報を待とう。
また、最新アーティスト写真も公開。撮影はカメラマンの岡田貴之が担当した。激動の一年を予感させる2026年のキタニタツヤの活動に、ぜひ期待してほしい。
●イベント情報
TATSUYA KITANI Presents “Hugs Vol.6”
2026.07.05 (日) 兵庫 GLION ARENA KOBE
ｗ/Eve, イルカポリス 海豚刑警
OPEN 16:30 / START 17:30
2026.07.17 (金) 東京 東京ガーデンシアター
ｗ/amazarashi, Silica Gel
OPEN 17:30 / START 18:30
アリーナスタンディング ￥9,800(税込)
※⼩学⽣以上チケット必要。(未就学児⼊場不可)
※整理番号順での⼊場
※お⼀⼈様2枚まで申込み可能。
・スタンド指定席 ￥9,800(税込)
※⼩学⽣以上チケット必要。(未就学児⼊場可)
※保護者1名につき、未就学児1名まで膝上での⼊場無料。(但し座席を使⽤する場合はチケット必要。)
※お⼀⼈様2枚まで申込み可能。
※神⼾公演限り、⼀部着席指定の座席が含まれます。予めご了承ください。
CLUB UNREALITY先⾏
受付期間：〜12⽉23⽇(⽕)23:59まで
https://tatsuyakitani.com/#fanclub
●リリース情報
2026年秋 New Album
『DEKAI』
『PURE』
リリース決定
詳細は後日発表
＜キタニタツヤ Profile＞
2014年頃からネット上に楽曲を投稿し始め、同時期に、他アーティストに楽曲を提供する作家としてのキャリアもスタートさせる。
2023年にTVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」をリリース、第74回紅白歌合戦の出場を果たす。WEST., 星街すいせい, SUPER EIGHT, LiSAなど数々のアーティストに楽曲を提供、「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」のラジオパーソナリティを務めるほか、中島健人とのユニット「GEMN」としての活動を行うなど、ジャンルを越境した活躍を続けている。
