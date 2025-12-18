キタニタツヤ、2026年秋にNew Album『DEKAI』、『PURE』2枚同時リリースを発表！来年7月には自主企画対バンライブも開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

キタニタツヤが、2026年7月に自主企画の対バンライブ“Hugs Vol.6″を開催すること、秋にNew Album『DEKAI』、『PURE』を2枚同時にリリースすることを発表した。

2022年以来約4年ぶりの開催となる自主企画ライブ“Hugs”は、兵庫・東京の二会場にて実施。対バン相手も明らかになっており、7月5日(日)の神戸公演にはEveと台湾のオルタナポップバンド・イルカポリスが、7月17日(金)の東京公演にはamazarashiと韓国のインディーロックバンド・Silica Gelが出演する。イルカポリス、Silica Gelは昨年実施した”Tatsuya Kitani Asia Tour 2025“にて現地で対談/対面するなど交流があり、その縁があっての対バン実現となった。

両公演とも、キタニタツヤのファンクラブ「CLUB UNREALITY」にて最速チケット先行がスタートしている。

そして、2026年秋にはNew Album『DEKAI (読み方：デカイ)』、『PURE』が二枚同時にリリースされることが発表された。オリジナルアルバムは2024年の「ROUNDABOUT」以来となる。それぞれどのようなコンセプトで、どのような内容になるのか、詳細は後日解禁となる予定。楽しみに続報を待とう。

また、最新アーティスト写真も公開。撮影はカメラマンの岡田貴之が担当した。激動の一年を予感させる2026年のキタニタツヤの活動に、ぜひ期待してほしい。

●イベント情報

TATSUYA KITANI Presents “Hugs Vol.6”

2026.07.05 (日) 兵庫 GLION ARENA KOBE

ｗ/Eve, イルカポリス 海豚刑警

OPEN 16:30 / START 17:30

2026.07.17 (金) 東京 東京ガーデンシアター

ｗ/amazarashi, Silica Gel

OPEN 17:30 / START 18:30

アリーナスタンディング ￥9,800(税込)

※⼩学⽣以上チケット必要。(未就学児⼊場不可)

※整理番号順での⼊場

※お⼀⼈様2枚まで申込み可能。

・スタンド指定席 ￥9,800(税込)

※⼩学⽣以上チケット必要。(未就学児⼊場可)

※保護者1名につき、未就学児1名まで膝上での⼊場無料。(但し座席を使⽤する場合はチケット必要。)

※お⼀⼈様2枚まで申込み可能。

※神⼾公演限り、⼀部着席指定の座席が含まれます。予めご了承ください。

CLUB UNREALITY先⾏

受付期間：〜12⽉23⽇(⽕)23:59まで

https://tatsuyakitani.com/#fanclub

●リリース情報

2026年秋 New Album

『DEKAI』

『PURE』

リリース決定

詳細は後日発表

＜キタニタツヤ Profile＞

2014年頃からネット上に楽曲を投稿し始め、同時期に、他アーティストに楽曲を提供する作家としてのキャリアもスタートさせる。

2023年にTVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」をリリース、第74回紅白歌合戦の出場を果たす。WEST., 星街すいせい, SUPER EIGHT, LiSAなど数々のアーティストに楽曲を提供、「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」のラジオパーソナリティを務めるほか、中島健人とのユニット「GEMN」としての活動を行うなど、ジャンルを越境した活躍を続けている。

